Robert Downey Jr. revela el gran apoyo que recibió de Mel Gibson en sus momentos más oscuros: “Me dio un techo”

Robert Downey Jr. ha tenido una carrera cinematográfica llena de altos y bajos, y en uno de sus peores momentos, el actor recuerda que fue Mel Gibson quien nunca lo dejó de apoyar. Durante un discurso en 2011, cuando la estrella de Marvel recibió un reconocimiento en los American Cinematheque Awards, Downey Jr. reveló el papel crucial que tuvo el protagonista de “Corazón Valiente” en su recuperación.

“En realidad le pedí a Mel que me entregara este premio por una razón. Porque cuando no conseguía estar sobrio, me dijo que no perdiera la esperanza. Y me instó a encontrar mi fe. No tenía que ser la suya ni la de nadie, siempre y cuando estuviera arraigada en el perdón”, dijo el interprete de Tony Stark.

También recordó que entonces no encontraba trabajo. “Él me dio un techo y garantizó que tuviera comida en mi mesa. Y lo más importante, dijo que si aceptaba la responsabilidad por mis errores abrazaría esa parte de mi alma que era fea, abrazando el cactus, como él lo llama”.

En su agradecimiento, Downey Jr. dijo que las palabras de Gibson lo motivaron a salir de donde se encontraba y así superar los obstáculos.

“Dijo que si abrazaba el cactus el tiempo suficiente, me convertiría en un hombre con cierta humildad y que mi vida cobraría un nuevo sentido. Y lo hice. Y funcionó. Todo lo que me pidió a cambio fue que algún día ayudara al siguiente tipo, de alguna pequeña manera. Es razonable suponer que en aquel momento no se imaginaba que el siguiente tipo sería él o que algún día sería esta noche”.

Antes de volverse una superestrella por su papel de Iron Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr. se sumergió en una destructiva espiral de adicciones y delincuencia. Sus problemas lo llevaron a múltiples enfrentamientos con la justicia, lo que dio como resultado varias estancias en prisión. Esta etapa oscura amenazó con destruir una prometedora carrera que se vio interrumpida durante largos periodos, además de su propia vida. Afortunadamente, tuvo la ayuda de su amgo Mel Gibson quien lo ayudó a salir de sus problemas.