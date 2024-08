Robert Downey Jr. reveló el sorprendente motivo por el que aceptó el papel del villano Dr. Doom de Marvel

Robert Downey Jr. dio la gran sorpresa en la pasada ComicCon al revelarse como el próximo villano de Marvel, el Dr. Doom. El actor estadounidense dejó a los fans boquiabiertos con su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, luego de haber cerrado el capítulo de su vida como Iron Man en Avengers: Endgame.

Sin embargo, la posibilidad del retorno de Downey Jr. al estudio siempre fue un tema de conversación entre él y el productor Kevin Fage.

Esta es la razón por la que Robert Downy Jr. regresó a Marvel

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor compartió que, aproximadamente hace un año, él y Feige estaban en una reunión casual que se tornó en una conversación crucial sobre el futuro de su carrera en el UCM.

“Susan [Downey] y yo estábamos con Feige y él dijo: ‘Simplemente me sigue ocurriendo que si tú volvieras...’ y Susan preguntó: ‘¿Volver como qué?’”, relató Downey. Dicho comentario allanó el camino para una idea revolucionaria: interpretar a Victor Von Doom, más conocido como Doctor Doom.

En sus propias palabras, Robert Downey Jr. explicó que Feige comentó: “Cómo podemos no retroceder, no decepcionar expectativas y seguir superándolas… Y entonces mencionó a Victor Von Doom. Investigué sobre este personaje y me dije: ‘Guau’. Luego Kevin dijo: ‘Vamos a hacer bien a Victor Von Doom. Hagámoslo bien’”.

Inicialmente los ejecutivos veían en Kang, el Conquistador, el siguiente supervillano de Marvel. Sin embargo, las acusaciones de agresión y acoso contra Jonathan Majors, intérprete del personaje, complicaron el panorama.

Robert Downey Jr. regresa a Marvel tras ser Iroman

Después de su salida del universo de Marvel en 2019, el ganador del Oscar permaneció cerca de los directores de Avengers, Joe y Anthony Russo, así como del director de Iron Man, Jon Favreau. Esta relación continua facilitó el tránsito para su posible retorno a la franquicia con un rol completamente diferente.

La película Avengers: Doomsday, que será dirigida por los Russo y se estrenará en 2026, marca este nuevo capítulo.