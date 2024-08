De su separación con Christian Nodal al casamiento con Ángela Aguilar: ¡Cazzu rompió el silencio! Entérate qué dijo

Cazzu finalmente rompió el silencio y habló por primera vez luego de su ruptura con Christian Nodal. La cantante argentina decidió explicar su ausencia en redes sociales y los motivos que la llevaron a eliminar cualquier rastro de su relación pasada.

En una entrevista para el programa ¡FA!, la trapera aclaró que la decisión de borrar las fotos y recuerdos de su relación con Nodal fue un acto consciente para proteger su paz mental y concentrarse en su bienestar y el de su hija, Inti.

“Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, afirmó Cazzu al explicar cómo se sintió al ser el centro de atención debido a su vida personal.

“Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”, agregó, subrayando que, aunque no buscó la fama por estas razones, acepta las consecuencias de sus decisiones.

La razón por la que Cazzu dejó sus redes sociales

Luego de su separación del músico Christian Nodal y la repentina relación de éste con Angela Aguilar, Cazzu tomó la decisión de desconectarse de las redes sociales para evitar caer en escándalos y proteger su tranquilidad.

“Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien”, declaró, asegurando que esta medida le permitió enfocarse en lo verdaderamente importante en su vida.

Cazzu también subrayó que su distanciamiento no fue una reacción impulsiva, sino una decisión consciente para evitar errores que pudieran agravar la situación.

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, explicó, demostrando una postura firme ante las posibles polémicas.

Cazzu habla de la tranquilidad con la que vive

A pesar de los desafíos, la cantante dejó claro que no se siente atormentada por la situación. “Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo”, señaló, reflexionando sobre cómo ha aprendido a lidiar con la atención pública.

“No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, añadió, mostrando su desapego de la vida digital.

Finalmente, Cazzu reflexionó sobre cómo este periodo de introspección le ha permitido entender mejor la complejidad de la comunicación a través de las redes sociales y su impacto en su vida personal y profesional.