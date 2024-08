La madre de Simone Biles busca reconciliarse con su hija después de abandonarla cuando la gimnasta era una niña.

La mujer rompió el silencio y dijo que está muy arrepentida de haber abandonado a su hija. En entrevista con Daily Mail, la madre biológica de la gimnasta expresó que desea poder reconciliarse con su hija, pues hace años por su adicción a las drogas y al alcohol, perdió la custodia de Simone y sus tres hermanos, quienes fueron acogidos por sus abuelos maternos.

“Fue difícil renunciar a mis hijos, pero tenía que hacerlo. No pude cuidar de ellos. Todavía consumía y Ronald (abuelo de Biles) no quería que yo entrara y saliera de sus vidas cuando no estaban bien”.

Shannon de 52 años busca una segunda oportunidad, “vivo con la esperanza de que algún dia Simone me perdone y quiero que podamos seguir adelante. No quiero que me juzgue por mi pasado, solo quiero que dejemos atrás lo que pasó y construyamos una nueva relación”, mencionó. “Solo tengo que tener paciencia para algún día hablar con ella”, agregó.

La madre de Simone Biles dijo que le ha dolido no estar en los momentos especiales de su hija, como cuando se casó con Jonathan Owens, jugador de los Green Bay Packers, equipo de la NFL. “Me gustaría haber estado ahí para ella en esos momentos especiales. Pero entiendo que no puedo cambiar el pasado. Solo espero que algún día podamos crear nuevos recuerdos juntas”, comentó.

La reaparición de la mamá de Simone se da después de que la joven se colgó tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Olímpicos de París, consagrándose como una leyenda del deporte.

La atletla de 27 años fue criada por su abuelo materno Ron Biles y Nellie, la esposa de él. Ronald de 75 años adoptó a Simone y a su hermana Adria, de 22 años, llevándose a las niñas a vivir con él a Texas cuando Simone tenía 6 años.

Shannon no ha tenido comunicación directa con su hija Simone, aunque su padre Ronald le cuenta sobre ella. Su madre dijo que tiene el número de teléfono de su hija, pero espera que Simone se ponga en contacto con ella.