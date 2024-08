Después de que Christian Nodal anunció su matrimonio con Ángela Aguilar, Cazzu apareció muy sonriente al lado de un misterioso hombre en una foto que se difundió en redes sociales, esto desató la posibilidad de que la cantante esté estrenando romance.

Aunque Cazzu no ha dicho nada al respecto ya que desde hace unos meses decidió alejarse de las redes para asimilar su separación y todo lo que ha ocurrido con su ex, el productor que aparece en la foto habló al respecto y se expresó sobre la relación que sostiene con la ex de Nodal.

Ante las especulaciones de romance entre ellos dos, Cotton decidió hacer frente durante una entrevista concedida al programa ¡Siéntese quien pueda”, donde aclaró cuál es el tipo de vínculo que tiene con la argentina.

El productor musical contó, “es puramente trabajo, estamos trabajando, haciendo el próximo álbum”. Con esta declaración especificó que unicamente los une el trabajo del nuevo material de la rapera.

Nico añadió que se tomó con humor los rumores que circularon y aseguró que no le dio importancia al tema. “es loco lo que pasa con los medios de que de repente inventan cosas, la verdad que no sabía eso, lo que me cuentas, pero obviamente me causa un poco de gracia”.