¡Confirmado! Jennifer López solicita el divorcio a Ben Affleck: todos los detalles

Jennifer López finalmente hizo lo que parecía inevitable y solicitó el divorcio a Ben Affleck.

De acuerdo con el medio TMZ, la cantante presentó este martes los documentos legales en la Corte Superior del condado de Los Angeles. López acudió ella misma, sin la presencia de un abogado.

En los documentos se lee que la fecha de separación con el actor es el 26 de abril de 2024.

La pareja se casó el 16 de julio en Las Vegas, sin embargo, este día 20 de agosto marca el segundo aniversario de la boda tradicional de Bennifer, celebrada hace dos años en Georgia.

Jennifer López y Ben Affleck no tenían acuerdo prenupcial

Cabe destacar que JLo solicitó el divorcio sin tener un acuerdo prenupcial o haber llegado a algún arreglo con su todavía esposo.

Eso significa que cualquier ganancia o bienes obtenidos durante el tiempo que duró el matrimonio se consideran como bienes comunes.

Según los documentos, Jennifer renunció a la manutención conyugal y le pide al juez que también se la niegue a Ben. Como la pareja no tuvo hijos en común no habrá problemas de custodia.

Este se trata del cuarto matrimonio de la intérprete de On the floor y el segundo para Affleck, por lo que se esperaría que un acuerdo prenupcial era más que obvio. Aparentemente, ambos pensaron que su unión duraría para siempre pero las cosas no funcionaron para ellos.

Así fue la separación de Jennifer López y Ben Affleck

El distanciamiento físico entre López y Affleck se hizo evidente con la reciente venta de su mansión en Beverly Hills por 68 millones de dólares y la compra por parte de Affleck de una nueva casa en Brentwood por 20 millones de dólares.

Además, ambos estuvieron distanciados durante las celebraciones de cumpleaños de cada uno.

De acuerdo con Page Six, la razón de su rompimiento fue porque la relación se desgastó; también, aseguran que los problemas de alcoholismo de Affleck tuvieron que ver en esta decisión.