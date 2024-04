Romeo Santos no sufrió un paro cardiaco. Este fue el misterioso mensaje que mandó para informar que está bien

Después de que el fin de semana se desataran fuertes rumores en las redes sociales acerca de que el cantante estadounidense había sido hospitalizado de emergencia, el mismo Romeo Santos confirmó que no sufrió un paro cardiaco y que se encuentra bien de salud.

El pasado 30 de marzo comenzó a correr el rumor en redes sociales de que Romeo Santos había sufrido un paro cardiaco al estar haciendo ejercicio en su casa, pero fue hasta la noche del 31 que el mismo cantante salió a desmentir en redes sociales el chisme, pero lo hizo de una manera muy particular.

Este es el misterioso mensaje que mandó Romeo Santos para informar que estaba bien

El mensaje que Romeo Santos mandó para informar que no sufrió un paro cardiaco tranquilizó a sus fans, pero levantó muchas preguntas, pues parecía que iba dirigido a alguien en específico.

Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño.



Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más BRUTO de lo que pensé 🤦🏻‍♂️



Si continua pensando tanto en como destruirme, puede ser que a usted le de un paro… — Romeo Santos (@RomeoSantosPage) April 1, 2024

Lo que Romeo no aclaró y hasta el momento no se sabe es a quién iba dirigido este mensaje, pues claramente, el cantante habla de una persona en específico, pero no la nombra.

¿El supuesto paro cardiaco de Romeo Santos fue un truco de marketing?

Hace unos momentos se anunció en las redes sociales del cantante el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Brindo con agua”, por lo que muchos suponen que el rumor de su hospitalización fue una estrategia de marketing. Por el momento, nos quedamos con la buena noticia de que Romeo Santos no sufrió un paro cardiaco y que “Brindo con agua” se estrenará hoy en punto de las 12 de la noche.

Esta noche a las 12AM EST, nuevo sencillo de Aventura "Brindo Con Agua" 🥃 pic.twitter.com/KbQwzx7Ajz — Aventura (@Aventura) April 1, 2024

