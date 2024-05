Así fue el incómodo momento en el que Rosalía y Rauw Alejandro se reencontraron en la MET Gala 2024

En julio de 2023, Rauw Alejandro y Rosalía se adueñaron de los titulares al confirmar el fin de su relación, a tan solo un par de semanas de que anunciaran que tenían planes de boda. Esta ruptura conmocionó a sus seguidores, quienes a pesar de respetar el duelo de ambos, no han podido evitar seguir cada uno de sus pasos, esperando el momento en el que se reencuentren.

Este episodio ocurrió finalmente en la ciudad de Nueva York, a la que ambos arribaron hace un par de días para cumplir con su asistencia a la MET Gala, algo que además marca un paso importantísimo en sus respectivas carreras.

¿Cruzaron miradas? Así fue el esperado reencuentro de Rauw Alejandro y Rosalía, a casi un año de que rompieran su compromiso

Desde que se reportó la llegada de Rauw Alejandro al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, las miradas siguieron todos sus movimientos. Esto ya que existía la duda de si habría posibilidad de que se cruzara con Rosalía, que igualmente tenía poco de haber llegado.

Para decepción de sus fanáticos, los cantantes no compartieron espacio en ningún momento y, como han hecho los últimos meses, evitaron a toda costa hablar de su vida privada en entrevistas. Dentro de la fiesta la privacidad es aun más custodiada por los organizadores, de modo que existen pocos reportes de lo que pasó dentro; no obstante, no surgieron versiones de un posible acercamiento.

Aunque ambos arribaron casi a la misma hora, Rosalía y Rauw Alejandro no coincidieron en la red carpet de la MET Gala Getty

La supuesta reconciliación de Rosalía y Rauw Alejandro en Nueva York

En contraste, una usuaria de TikTok identificada como @jaxxchismetalk, aseguró que el sábado previo a la MET Gala, Rosalía y Rauw Alejandro se vieron en un restaurante, donde finalmente limaron asperezas y cerraron el capítulo de su relación. Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha reaccionado a estos rumores.

Cabe mencionar que un par de meses después de que se separaran, ambos artistas asistieron a los Latin Grammy, ocasión en la que se presentaron individualmente. Sin embargo, debido a lo reciente de su ruptura y tratando de evitar malos entendidos, trascendió que sus equipos de representantes acordaron que ninguno de los dos presenciara el acto del otro, por lo que incluso se dijo que “se escondieron”.