Se filtraron apasionadas fotos de Dakota Johnson y Chris Evans y crecen rumores de romance: esto se sabe sobre su relación

En redes sociales se viralizaron una serie de imágenes donde se aprecia a Dakota Johnson y Chris Evans teniendo una actitud bastante cariñosa, misma que rápidamente encendió las alarmas sobre un presunto idilio entre ambos actores. Estas fotografías también despertaron inquietud entre quienes siguen de cerca su trayectoria, sobre todo por quienes se dijeron confundidos ya que nunca antes habían dado señales de que siquiera fueran cercanos.

¿Chris Evans y Dakota Johnson tienen una relación? Esto se sabe

La semana pasada, salieron a la luz diversas fotos que revelarían una relación entre Chris Evans y Dakota Johnson, quienes aparecían en la toma dándose un beso apasionado. Tras el revuelo que ocasionaron estas tomas, sus fanáticos e internautas se dieron a la tarea de investigar qué es exactamente lo que está pasando.

Fue así que trascendió que este material se trata de las grabaciones de “Materialists”, una película romántica de la que son protagonistas. Este film ya comenzó con el rodaje bajo la dirección de Celine Song, una aclamada cineasta que pretende estrenar la cinta en el European Film Market, realizado anualmente en Berlín, para posteriormente llevarla a los cines de todo el mundo en 2025.

Dakota Johnson y Chris Evans están próximos a convertirse en una de las parejas más famosas de Hollywood Getty

Sobre la premisa de la historia, se sabe que Chris Evans y Dakota Johnson darán vida a una pareja que lleva al límite su relación tras sumergirse en un triángulo amoroso que pone en riesgo el equilibrio que habían logrado establecer en su vida marital y el negocio que forjaron juntos.

La vida de fantasía que cada uno de los actores lleva por su cuenta

Aunque hubo varios fanáticos que reaccionaron con emoción ante estos rumores, lo cierto es que no se trata más que de especulaciones sacadas de contexto. Ya que no solo Dakota y Chris no tienen un romance, sino que ambos son absolutamente felices con sus respectivas parejas, quienes gracias a que también pertenecen a la industria del entretenimiento, saben lo común es que este tipo de versiones ronden sus relaciones.

Actualmente, Chris Evans está casado con Alba Bapstisa, una actriz portuguesa de 26 años con la que llegó al altar en 2023, cuando después de un sólido noviazgo, decidió casarse en una boda secreta que tomó por sorpresa a Hollywood.

Por otra parte, Dakota Johnson está comprometida con Chris Martin, el vocalista de Coldplay, junto al que ha vivido una historia de fantasía desde hace aproximadamente seis años que comenzaron a salir y con quien pretende iniciar su propia familia en un futuro cercano.