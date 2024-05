Diamantes incrustados y bordados hechos con oro: cuáles han sido los looks más costosos en la historia de la MET Gala

El próximo 6 de mayo, uno de los museos más importantes de Nueva York abrirá nuevamente sus puertas para darle la bienvenida a la MET Gala, evento de moda que se realiza desde 1948 y actualmente se encarga de recaudar fondos para el Costume Institute. Esta misión benéfica se conjuga con una tarde llena de glamour y deslumbrantes vestuarios portados por sus invitados.

3 de los atuendos más costosos e impresionantes en la historia de la MET Gala

La gran mayoría de asistentes son celebridades, herederos y empresarios, es decir, figuras con un gran poder adquisitivo y mediático, que a su vez aprovechan la exposición y prestigio que otorga desfilar por la alfombra roja para lucir extravagantes atuendos que se roben los reflectores.

Es así que a lo largo de más de 70 ediciones, se han registrado magníficos looks que, además de cumplir con el dress code impuesto anualmente por el comité, buscan destacar gracias a lo delicado de sus diseños y lo ostentoso de las piezas.

Blake Lively en 2018, con un modelo de Versace

Cada año, Blake Lively es una de las personalidades más esperadas de la MET Gala, pues acostumbra a lucir impecable con looks que transmiten la esencia del concepto elegido y la hacen verse magnífica. En 2018, la actriz vistió un llamativo vestido color vino firmado por Versace, cuya confección tomó más de 600 horas para lograr los bordados con hebras de oro que llevó a lo largo de la falda.

Complementó con zapatos Christian Louboutin y accesorios de Lorraine Schwartz, dando como resultado un atuendo valuado en casi dos millones de dólares.

Blake Lively es una de las invitadas más esperadas en cada edición de la MET Gala Getty

Kim Kardashian en 2022, con un look de Jean Louis

Hace dos años, Kim Kardashian causó revuelo al arribar a la MET Gala, pues pasó de ser “una invitada más”, a convertirse en la protagonista absoluta del evento. Esto gracias al insólito diseño que eligió para lucir en su paso por la alfombra roja, que a diferencia de las demás opciones, no se trataba de un modelo customizado especialmente para la ocasión.

Y es que la empresaria apostó todo por un vestido icónico de Marilyn Monroe, quien años atrás había mandado a hacer este diseño con la intención de que se convirtiera en una de las piezas más ovacionadas de su guardarropa. Tras la muerte de la actriz, esta prenda pasó por varios coleccionistas, hasta que llegó a las manos de Ripley’s Believe It or Not, recinto cultural que pagó cerca de 5 millones de dólares por él.

Aunque se desconoce el trato que hizo Kim Kardashian para poder usar este look, su aparición quedó marcada y, pese a las críticas que recibió, se mantiene como el atuendo más costoso que se ha registrado hasta el día de hoy en la gala del MET.

Rihanna en 2015, con un diseño de Guo Pei

Tras su llegada a la MET Gala 2015, Rihanna acaparó toda la atención gracias al sensacional vestuario por el que se decantó en esa ocasión, mismo que además de poseer una silueta y color únicos, también se posicionó entre los fits con mayor valor monetario.

Se trató de un modelo confeccionado especialmente para ella por la firma de origen chino Guo Pei, que es sumamente cotizada en el mundo de la alta costura por la visión de la moda contemporánea que tienen y su manera de fusionarla con la elegancia. Solo el vestido pesaba cerca de 25 kilos, cantidad que aumentó con las tiaras y joyas que se añadieron a la fabricación, lo que culminó en una pieza de 600 mil dólares, es decir, más de 10 millones de pesos mexicanos.