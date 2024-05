¿Cuántas veces peleó Canelo Álvarez en Las Vegas? Estadísticas y datos del rey del ring de la Ciudad del Pecado

🚨 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗬 𝗮𝘁 𝟱:𝟯𝟬𝗽𝗺 𝗘𝗧/𝟮:𝟯𝟬𝗽𝗺 𝗣𝗧 🚨



Watch live as @Canelo, @jaimemunguia15, and more, make their Grand Arrivals to @MGMGrand ahead of fight night on May 4.



𝙊𝙋𝙀𝙉 𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙀 𝙋𝙐𝘽𝙇𝙄𝘾!



🔗 https://t.co/MkGmFmUBZ4#CaneloMunguia pic.twitter.com/2QsGzMOstb