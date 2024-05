Estos son los famosos que han sido vetados de la MET Gala: de Donald Trump a Gwyneth Paltrow

Para muchas personalidades, ser invitados a la MET Gala es una de sus principales metas, pues se considera que asistir a este evento implica un paso más hacia el prestigio y estrellato mundial. Por esta razón es que hay quienes también tienen la idea de que “ser rechazado”, es un desaire poco difícil de superar.

Esto lo saben mejor que nadie aquellas celebrities que, por más intentos que han hecho, no consiguen estar en la mira del comité; así como quienes aunque han conseguido el tan codiciado acceso, fueron “vetados” por los organizadores.

Zayn Malik y Gigi Hadid

En 2016, Zayn Malik y Gigi Hadid eran una de las parejas más populares del momento, pues ambos gozaban de una fama abrumadora en sus respectivas carreras. Esto les valió lograr incorporarse rápidamente a la lista de invitados, gusto que les duró poco porque el exintegrante de One Direction no midió las consecuencias que sus palabras podrían tener en un futuro.

Tras esta aparición en la que se robaron los reflectores y conquistaron con sus looks en conjunto, Zayn confesó en una entrevista que en realidad no le había parecido nada extraordinario, y que incluso hubo momentos que se aburrió. “Todos ahí esperan a que los vean, definitivamente no es para mí. Hubiera preferido hacer algo más productivo”, dijo el cantante, quien nunca más volvió a ser considerado.

Zayn Malik hizo un comentario que le valió ser descartado de las futuras listas de invitados Getty

Por otra parte, el comité finalmente determinó que Gigi no había hecho nada malo y no era culpable del desatino de su pareja, por lo que ella ha seguido asistiendo a varias ediciones más. Su afinidad por el mundo de la moda y el glamour, la han hecho estar entre las mejores vestidas de diversas ediciones.

Gwyneth Paltrow

Gracias a su exitosa trayectoria como actriz y modelo, Gwyneth Paltrow era convocada a cada edición de la MET Gala sin falta. A sabiendas de que gozaba de un sitio privilegiado entre otros asistentes, en una ocasión se le hizo fácil lanzar una serie de comentarios sobre el evento que causaron la molestia de Anna Wintour y sus organizadores.

En 2013, durante una aparición en un programa de televisión, Gwyneth dijo que esta celebración llegaba a ser aburrida, e insinuó que solo es tan famosa por el prestigio que se le ha achacado. “Es espantoso. Piensas que será una fiesta maravillosa, repleta de glamour y gente famosa; pero cuando llegas el lugar está absolutamente atacaso, hace calor y todo el mundo te empuja”, dijo.

Aparentemente estas palabras llegaron a los oídos de la enigmática editora en jefe de Vogue, pues a partir de entonces no volvió a recibir invitación. En 2017 volvió a la gala, pero hasta la fecha no ha regresado, por lo que se desconoce si los organizadores realmente la perdonaron o si su error sigue presente.

Donald Trump y Melania

Hasta antes de incursionar en la política y convertirse en presidente de los Estados Unidos, Donald Trump era uno de los empresarios principales dentro de la lista de invitados. Por años arribó a las ediciones enfundado en elegantes atuendos y mostrando cómo se fusiona el mundo de la moda con las finanzas.

Fue cuando expresó sus intenciones de participar por la presidencia que su asistencia comenzó a ser mal vista por los organizadores. Esto se debería a que Anna Wintour, editora de Vogue y mente maestra detrás de este evento, llegó a la conclusión de que ya no había sitio para él, ya que además de no estar de acuerdo con sus posturas, era fiel seguidora de Hillary Clinton, su rival en las urnas.

Donald Trum ha tenido más de un incidente en la MET Gala que lo han dejado fuera de las siguientes ediciones Getty

Existen versiones de que desde antes ya se había revalorizado su invitación, pues el magnate en diversas ocasiones se negó a seguir los códigos impuestos, especialmente cuando le hizo una declaración de amor pública a Melania, lo que fue catalogado como “de mal gusto”.

Otros “desterrados” de la MET Gala han sido Demi Lovato, Amy Schumer y el clan de las Kardashian-Jenner, quienes con el paso de los años y conforme su relevancia mediática aumentó, pasaron a ser consideradas “merecedoras” de estar ahí.