Salma Hayek causa revuelo por un particular detalle en su rostro

Salma Hayek compartió un video en Instagram con motivo de uno de sus más recientes proyectos, sin embargo, sus seguidores notaron un cambio en su rostro que está causando polémica.

La actriz veracruzana es reconocida internacionalmente no solo por su talento y carisma, también por su belleza, por ello, para algunos de sus fans es preocupante que la artista recurra a tratamientos estéticos para cambiar su imagen.

A través de redes sociales, la intérprete de 58 años compartió un video promocionando la serie que produce: ‘Como agua para chocolate’, durante una entrevista con la plataforma de streaming Max.

“Yo lo tengo muy relacionado con una cosa muy específica, cuando mi abuela decía ‘estoy como agua para chocolate’ era una amenaza. Si ya te avisó que estaba como agua para chocolate, haz lo que dijo exactamente e inmediatamente. Significaba que estaba enojada porque el agua está hirviendo, para hacer chocolate hay que tener el agua muy caliente”, explicó Salma Hayek, fiel a su sentido del humor.

Sin embargo, aunque muchos aplaudieron su trabajo en este nuevo proyecto, otros especularon que la productora se ha sometido a un tratamiento estético.

“¡Ya se nos puso relleno, en los labios, la Salmita! Cediendo a la presión de la industria ¡Si no hace falta, mamita, estás preciosa siendo tú! (Hacerse retoquitos no está mal, pero cuando se notan y te alteran la expresión, uno lo reciente)”; “¡Finalmente se puso inyecciones de labios y botox! ¡Pensé que ella estaba en contra de eso! espero que ella no lo haga de más en algún momento”; “Pero porque se arruinó los labios? Eres bella sin tener que cambiar la cara con inyecciones”, fueron algunos comentarios.

Salma Hayek, en contra de los tratamientos estéticos

En el pasado, la protagonista de ‘Frida’ se ha pronunciado en contra de los tratamientos estéticos, señalando que prefiere la belleza natural.

Sin embargo, cuando tenía 53 años, admitió que usó bótox debido a su participación en la cinta ‘Like a Boss’, donde interpretó al personaje Claire Luna, una millonaria dedicada al mundo de los cosméticos.

Hasta el momento, Salma Hayek no se ha pronunciado sobre las acusaciones que señalan que se sometió a una intervención estética.

Estos rumores comenzaron el pasado 29 de octubre, cuando la actriz acudió al evento de una revista para recibir el premio ‘Innovator Award for Entertainment & Altruism’, donde algunos internautas señalaron un presunto cambio en el volumen de sus labios.