Sasha Sokol explota contra Yordi Rosado por entrevista con Luis de Llano

La ex Timbiriche respondió a Yordi Rosado por comentario sobre la polémica entrevista con Luis de Llano.

Meses después de la entrevista que el productor Luis de Llano concedió a Yordi Rosado, Sasha Sokol aseguró que al conductor le faltó experiencia cuando entrevistó a Luis, quien fue denunciado por la cantante al asegurar que mantuvieron una relación cuando ella aún era menor de edad; lo que no ha parado de generar controversia entre ambos.

“No te faltó experiencia, te faltó empatía”, escribió Sasha en sus redes, asimismo, criticó el grado de responsabilidad que el conductor tiene con su público.

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas“, dijo.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarás otras víctimas de abuso? ¿Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde, ¿ah, no solo anduvieron seis meses? ¿y estuvieron muy enamorados?, puntualizó Sasha.

Sasha mencionó que Yordi buscaba tener más audiencia, sin embargo, nunca pensó en ella como víctima.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa. No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mi hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, concluyó Sasha Sokol.

La reacción de Sasha surge después de que Yordi comentó en una entrevista, “a veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador. El tema de Luis fue más delicado, creo que traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia es un tema que era extremadamente importante”.

