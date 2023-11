¿Se reconciliaron? Jada Pinkett revela sobre Will Smith “vamos a estar juntos siempre”

La pareja que está separada desde 2016 está dando de qué hablar luego de que el actor Will Smith publicara en sus redes sociales unos retratos familiares donde destaca una fotografía abrazando y dandole un beso a la madre de sus hijos.

En octubre pasado Jada Pinkett publicó sus memorias donde aseguró que está separada pero no divorciada de Will Smith desde el 2016. La actriz explicó que no ha encontrado ningún motivo para formalizar su ruptura y dijo que ambos están trabajando fuerte para encontrar una solución.

“Hice una promesa de que nunca habría una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa. Y simplemente no he podido romper esa promesa. Voy a estar a su lado”, dijo en aquella entrevista.

Ahora, en una nueva entrevista con Drew Barrymore, Jada Pinkett dio a conocer que no ha sido capaz de vivir lejos del padre de sus hijos y que ambos están intentando rescatar su relación. “Vamos a estar junto siempre”,dijo.

No obstante, se sabe que Will y Jada viven en lugares diferentes, sin embargo, Jada está convencida y dispuesta a volver a estar juntos bajo el mismo techo.

“Creo que en algún momento volveremos a vivir juntos, de verdad que sí. Will se está haciendo viejo. Yo me mantengo bastante joven, pero se me está haciendo evidente que él va a necesitar a alguien que cuide de él”, sentenció.

Pese a las críticas que ha recibido el actor en redes sociales, lo que queda claro es que Will Smith busca mantener a flote su matrimonio y así lo hizo saber en el Día de Acción de Gracias al publicar imagenes junto a Jada y sus hijos, situación que generó todo tipo de comentarios sobre la decisión del actor de seguir luchando por su fragmentada relación.

Jada Pinkett confesó que nunca quiso casarse con Will Smith

Hace un año cuando el actor Will Smith subió al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles para agredir al comediante Chris Rock, por “burlarse” de su esposa Jada Pinkett, la Academia de Hollywood vetó durante 10 años al actor por este suceso.

Este incidente se volvió polémico debido a que Jada dio sus declaraciones sobre la acción de Smith, a la que calificó como “exagerada”, luego de haberla “defendido”, de la broma de Chris.

En este sentido, resurgió un clip durante el programa Red Table Talk, donde Jada afirma que nunca quiso casarse con el intérprete.

Este episodio, fue publicado en octubre del 2018, la intérprete se sentó junto a Will, su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Jones. En esta charla en familia aseguró en repetidas ocasiones que nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio y que, hasta ese momento, seguía sin estarlo. “Estaba bajo tanta presión, era una actriz nueva, joven y estaba embarazada, no sabía qué hacer. Nunca quise casarme”.

La actriz señalo que su mamá, Adrienne Banfield-Norris, quien también es conocida como Gammy, fue quien la obligó a llegar al altar después de que se enterara que quedara embarazada. “Nos casamos porque Gammy estaba llorando”, dijo Will.

Finalmente, se casaron en 1997 en el castillo Cloisters de Baltimore. Banfield-Jones dijo que fue un mal día para Jada pues “estaba enferma, era muy desagradable, cuando estaba enferma no cooperaba”. Actualmente, la pareja lleva más de 20 años casados y tienen dos hijos: Jaden de 23 años de edad y Willow de 21. “Fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino”, contó Pinkett sobre el momento previo a dar el “sí quiero”.

Sin embargo, Will desde pequeño estaba ilusionado con casarse y feliz por cumplir uno de sus sueños. El haber estado embarazada fue uno de los motivos por los que Jada se vio “forzada” a unir su vida a la de Smith. “Me pasé toda la noche llorando porque sabía que mi vida nunca iba a ser la misma”, apuntó la actriz.