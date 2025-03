Selena Gomez vende su anillo dedicado a su prometido Benny Blanco

Selena Gomez remató por 12 dólares su anillo de más de 3,000 dólares con la inicial de su prometido Benny Blanco. La joya con diamantes pavé, diseñada por Jacquie Aichie se vendió por un error de su página a varias personas, lo que resultó en cancelaciones de compra y el enojo de sus fans.

La famosa puso a la venta su anillo con la letra “B”, una pieza personalizada que había mostrado públicamente desde diciembre de 2023, tras confirmar su relación con el productor musical Benny Blanco.

De acuerdo con People, la joya tiene incrustaciones de diamantes pavé con un peso total de 0.44 quilates y tenía un precio original de USD 3,250. Sin embargo, Gomez lo puso a la venta por USD 12 a través de su sitio web oficial.

La venta del anillo forma parte de una serie de artículos personales que la cantante decidió poner a la venta antes del lanzamiento de su próximo álbum, I Said I Love You First, el cual ha trabajado en conjunto con su futuro esposo.

En un comunicado publicado por Instagram, Selena Gomez explicó que su decisión de vender algunos de sus objetos estaba relacionada con la temática del disco que aborda el “pasado, presente y futuro”, de su relación con Blanco.

El anillo que fue exhibido por primera vez en un evento de Rare Beauty en diciembre de 2023, se describió en el sitio web de Gomez como un “símbolo del inicio de la relación”, con Blanco. De hecho, Selena llevó el anillo en varias alfombras rojas.

El error en la venta del anillo de Selena Gomez

El anillo con la letra “B” se promocionó en el sitio web de Selena Gomez como un artículo exclusivo y de edición limitada, sin embargo, debido a un error en la plataforma de ventas, múltiples compradores lograron adquirirlo, según Daily Mail.

Usuarios en redes reportaron su sorpresa al notar que más de una persona había recibido confirmaciones de compra del mismo artículo. Algunos compradores expresaron su molestia ante la cancelación de sus pedidos y el reembolso automático de su dinero.

El equipo de ventas de Gomez envió un correo a los afectados en el que se disculpa por el error, y como compensación, los clientes recibirán un paquete especial con vinilos, mercancía oficial, una tarjeta de arte firmada y un set de CD.