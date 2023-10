Shakira habla del hombre que marcó su vida: “lo conocí cuando tenía 21 años”

La intérprete de “Acróstico”, contó quién es el hombre que la inspiró y que ha dejado huella en su corazón desde que era joven y comenzaba su carrera en la música.

Mediante un conmovedor video de la plataforma editorial fundada por la cantante Dua Lipa, Shakira contó cómo conoció al legendario escritor y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, con quien tuvo una relación muy cercana.

Durante la conversación, Shakira se mostró abierta y sincera INSTAGRAM

“Gabriel fue un querido amigo y se convirtió en una de mis personas favoritas en el mundo entero. Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, aunque que nunca entrendí. A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije, '¿Pero, sobre qué?. A lo que respondió, ‘dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento”.

En junio de 1999, el periodista y escritor colombiano publicó en la revista “Cambio”, la entrevista titulada “Shakira, según García Márquez”, en la que narró lo que la cantante estaba viviendo en ese entonces al convertirse en un fenómeno musical.

“Es difícil ser lo que Shakira es hoy en su carrera, no solo por su genio y su juicio, sino por el milagro de una madurez inconcebible a su edad. Cuesta trabajo entdner semejante poder de creación compatible con sus trenzas negras de ayer, las rojas de hoy, las verdes de mañana”, dijo.

Shakira expresó que con el paso de los años, su amistad con el autor de Cien años de soledad, creció y se dieron cuenta que compartían la misma pasión por crear arte.

“Era muy obsesivo con su trabajo, podía editar sus libros hasta 9 veces. Y eso me recuerda a mí cuando estoy en el proceso de crear música... siempre estaba en búsqueda de la perfección, y por eso casi lo consigue”.

La cantante reconoció que fue muy feliz trabajando en el tema musical de la película El amor en tiempo de cólera, basada en la novela de Gabriel García Márquez, para la que compuso Hay amores y Despedida, canciones que fueron muy importantes en la carrera de la colombiana.