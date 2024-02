¿Existe un ‘veto’ de Shakira para que Clara Chía no vea a sus hijos? Confirman qué ocurrió realmente

Desde hace varios meses, se ha especulado sobre una drástica decisión que Shakira habría tomado en contra de Clara Chía, pareja actual de Gerard Piqué, con quien la cantante mantuvo una relación de más de 10 años y procreó dos hijos.

Según las especulaciones, Shakira estaba completamente negada a la idea de que sus hijos, Sasha y Milan, convivieran con la nueva novia del futbolista, presuntamente por las rencillas que se originaron cuando trascendió que ella había fungido como tercera en discordia durante su separación.

¿Qué tan cierto es que Shakira prohibió a sus hijos convivir con Clara Chía?

Aunque diversos medios españoles reportaron que Shakira habría añadido una cláusula en su acuerdo con Gerard Piqué respecto a la custodia de sus hijos, presuntamente para prohibir rotundamente que Sasha y Milan pasaran tiempo con Clara Chía, nunca existió una confirmación contundente de que la colombiana haya dispuesto ese punto en el acuerdo.

De acuerdo a la información que se ha revelado acerca de cómo decidieron compartir la custodia y crianza de sus hijos, trascendió que después de varias negociaciones y de que tanto Shakira como Piqué cedieron en algunos aspectos, la cantante tendría mayores derechos para con los niños.

Es así que Shakira se dispuso a mudar su residencia a Miami y dejar atrás el tortuoso pasado con el futbolista español, quien tendría que viajar a Estados Unidos cada determinado tiempo para convivir con ellos.

Piqué sería el responsable de que Clara Chía no pueda convivir con sus hijos

Lo anterior se relaciona directamente con el hecho de que Clara Chía no conviva con los hijos de su pareja, pues según las comunicadoras Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes tienen un podcast dedicado a temas del showbiz, es Gerard quien no ha propiciado que se den estos acercamientos.

“Clara sigue sin convivir con los hijos de Piqué, pero no porque sea una imposición de Shakira. Ha sido decisión del padre de los menores. Quizá eso cambie en un futuro no muy lejano”, expresaron, reiterando que Shakira no lanzó ningún tipo de amenaza para que estos encuentros no ocurrieran.

Gerard Piqué sería el responsable de que su pareja no conviva con sus hijos Instagram

Hasta el momento, la colombiana ha optado por mantenerse al margen de este tema, priorizando el bienestar de sus hijos y concentrándose en el estreno de su nuevo disco titulado “Las mujeres ya no lloran”.