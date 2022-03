Shakira revela el motivo por el que no se ha casado con Gerard Piqué

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué llevan más de diez años de relación y tienen dos hijos, sin embargo, no han tomado la decisión de casarse. Te contamos la razón.

Por Diana Laura Sánchez

Shakira y Piqué forman una de las parejas más conocidas mundialmente. Se conocieron durante el Mundial de Sudáfrica que ganó España y en ese mismo año iniciaron su romance. Actualmente, llevan casi 12 años de relación y tienen dos hijos en común, Sasha y Milán.

A pesar de llevar más una década juntos y formar una familia, Shakira y Piqué no se han casado, ante esto, la colombiana develó el motivo por el cual no ha llegado al altar.

Mediante una entrevista en el podcast “Planet Weird” con Holly H, respondió cuando le cuestionaron sobre el motivo del por qué no han dado el siguiente paso en su relación.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, expresó.

La intérprete del tema del Mundial, “Waka, Waka”, declaró que mantienen una buena relación, aunque a pesar de eso siempre hay peleas y una de ellas se debe a la paciencia, ya que el futbolista se desespera con la puntualidad, algo en lo que ha ido trabajando poco a poco”.

“Esta cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española. Su mente está estructurada así y la mía… me he vuelvo mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, reveló.

Asimismo, dijo que aunque no está casada, es feliz viviendo con su familia en Barcelona, donde actualmente juega su pareja. Y expresó que más adelante le gustaría mudarse a Miami.

