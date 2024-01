Shakira y Bizarrap: se cumple un año de su exitosa colaboración

La Music Sessions Vol 53, mejor conocida como la “venganza”, de Shakira contra Gerard Piqué y su pareja Clara Chía, se convirtió en todo un éxito mundial tras su lanzamiento el 12 de enero de 2023.

Luego de la polémica separación de Shakira y Piqué, la colombiana volvió con todo a la música para hacer catarsis de sus emociones que estaban a flor de piel por la presunta infidelidad del exfutbolista por la que terminó su relación.

Con el famoso lema de la canción, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, la canción estuvo en boca de todo mundo y en las plataformas de streaming arrasó con reproducciones, tan solo en Youtube tuvo más de 674.754.203, visualizaciones.

Además, la canción consiguió cuatro títulos Guinness entre los numerosos premios y reconocimientos como en los Grammy Latino y en la última edición de los Bilboard.

A pesar de que Shakira contó que su equipo de trabajo le aconsejó no sacar esta canción con fuertes indirectas a Piqué, ella confió en su intuición y decidió expresar sus sentimientos.

“Me decían, no no vas a sacar esa canción, tienes que sacar la letra y no yo no soy una diplomática de las Naciones Unidas. Yo soy una artista y tengo que epresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable”.

Cabe recordar que su hijo Milan fue quien impulsó a la artista a realizar una colaboración con el argentino, ya que el pequeño es gran fanático de él.