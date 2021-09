Soberano Jr: joven promesa de la lucha libre

Por Diana Laura Sánchez

Soberano Jr, es originario de Torreón y tiene 28 años, desde niño soñó con portar la máscara de luchador, al igual que su abuelo, padre y tío. Indudablemente trae la afición en las venas y heredó el talento de su familia. En entrevista nos platica sobre sus inicios, lo que significa para él venir de una familia de luchadores, sus logros, satisfacciones y aspiraciones.

Soberano Jr, es un luchador profesional de tercera generación, hijo de Euforia y nieto de Pablo Moreno Román. Forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual está próximo a celebrar su 88 Aniversario. Su pasión por las luchas nació por su abuelo, el conocido luchador Soberano I, además de su papá y su tío, “Desde niño soñé con portar la máscara de el Soberano y hoy lo hago con mucho orgullo”, comenta. Soberano I, su abuelo murió a los 60 años a causa de una enfermedad.

¿Cómo decidiste que al igual que tu familia querías dedicarte a la lucha libre?

Es un compromiso al doble porque siempre la afición, los compañeros y profesores van a querer que seas mejor que tu abuelo y que tu padre, y esperan grandes cosas de ti, pero es algo muy bonito el poder portar una máscara tan conocida en Torreón de donde somos originarios. Mi abuelo fue un luchador muy reconocido en el norte del país. A los ocho años empecé a entrenar lucha libre, mi tío me empezó a llevar a mis clases, después en casa mi abuelo me enseñó las bases de la lucha olímpica.

¿Qué te dijo tu familia cuando decidiste ser luchador?

Siempre me apoyaron y me vieron las ganas de querer ser luchador, también se me exigió mucho más, mi abuelo y mi tío fueron luchadores estrellas en la región, mi papá actualmente es estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre me decían, “Si quieres ser luchador tienes que echarle el doble de ganas”, por eso quiero ser estrella como ellos, sigo picando piedra pero ya en eventos estelares dentro de la Arena México.

¿A qué edad debutaste y qué retos enfrentaste en ese momento?

Tenía 14 años cuando di mi primera lucha y fue un reto muy grande, ese día me tocó luchar con un joven de 17 años y tenía un poco más de fuerza, era más alto y corpulento, aunque veníamos de la misma escuela y con la misma preparación fue un poco difícil el ser pequeño y demostrarle a personas y luchadores con mucha experiencia que a pesar de que era muy joven tenía las bases, la escuela y el amor por la lucha libre, siempre trate de demostrarle eso a la afición de Torreón, es así que a los 15 años llegue a la Ciudad de México a probar suerte, mi sueño siempre fue estar en la Arena México, me acuerdo que yo veía las funciones de televisión y soñaba con luchar ahí, llegue a los 15 años y fue hasta los 17 que se me cumplió ese sueño.

¿Cómo es tu preparación física?

Los entrenamientos de lucha libre son muy pesados, necesitas tener una preparación física bastante buena para poder aguantar una lucha de tres caídas. No me conformo con solo aprender lucha libre, he estado buscando por otros terrenos para mostrarle algo diferente al público que va a verme. En las mañanas practico artes marciales, en las tardes voy al gimnasio, en las noches si hay tiempo y no sigo tan cansado voy a correr un poco y sigo entrenando, en la lucha libre no dejas de aprender, se van innovando los movimientos.

¿Para ti, qué es lo más difícil de dedicarte a la lucha libre?

Las lesiones, es algo por lo que nunca quieres pasar, el estar fuera de actividades es muy triste, al final es la factura que tiene que cobrar la lucha libre.

Recientemente tuve ruptura de ligamento cruzado y meniscos y actualmente me encuentro fuera de circulación, hace cuatro meses me operaron y me faltan tres meses de recuperación.

Afortunadamente tengo a mi lado a una gran mujer que me ha apoyado mucho y me ha sacado adelante, sigo preparándome día con día para que en el momento que regrese lo haga con un mejor físico y una gran condición, que la gente no diga “se lastimó y no va a volver a ser el mismo”, que vea a un Soberano recargado, con mejor actitud y con ganas de seguirse comiendo al mundo, es así como llevo mi lesión, en cuanto me dijeron puedes correr, lo hice.

¿Tienes algún ritual antes de subir al ring?

Cuando entro al ring, toco las tres cuerdas como forma de agradecimiento a la lucha libre, pienso en que no sé cómo vaya a bajar, pero voy a dar lo mejor de mi.

¿Con quién te gustaría enfrentarte en un duelo mano a mano?

Con Will Ospreay, es un luchador inglés, ya lo he enfrentado en Japón, pero desafortunadamente luchamos en una lucha que fue de tres contra tres, ahora me gustaría enfrentarlo en una lucha mano a mano, sería una excelente batalla donde yo aprendería mucho.

Platícanos de tus logros

He tenido pocos pero cada uno ha llegado en el momento indicado y me ha dejado grandes aprendizajes, en el 2013 gané el Torneo Sangre Nueva dentro de la Arena México, su nombre lo dice, todos buscaron ese trofeo y afortunadamente yo me lo lleve, tenía 19 años y fue un triunfo que me ayudó a ver que las cosas se podían hacer con mucho esfuerzo y dedicación.

Después gané una máscara en la Arena México, es el sueño de todo luchador algún día quitarle la máscara a algún rival y se me dio, lo pude hacer en la catedral de la lucha libre. Además mi campeonato nacional de peso welter fue muy importante, lo valoro mucho.

Recuerdo perfectamente que era muy pequeño y estaba viendo la televisión, estaban exponiendo ese campeonato y yo quede muy emocionado, pensé en que algún día lo conseguiría y afortunadamente si, en el 2017 y hasta la fecha sigo reinando como Campeón Nacional de Peso Welter.

¿Qué es lo que te inspira a salir adelante?

Siempre que estoy arriba del ring volteó a ver a la afición y pienso que tal vez en alguna fila hay alguien que nunca me ha visto luchar y quiero demostrar de que está hecho Soberano Jr, aunque una persona nunca haya ido a ver lucha libre, recuerde mi nombre, mi máscara, mis lances, mis movimientos, eso es lo que me motiva dar lo mejor de mí para que la gente me recuerde como un buen luchador.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como un luchador que siempre lo dio todo, que amó la lucha libre a pesar de los golpes y las lesiones, como alguien que siempre se entregó para la lucha libre y su afición.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Protagonizar un aniversario de la Arena México

Soberano Jr, ya tiene compromisos en puerta, a pesar de su lesión, continúa preparándose y asegura que sorprenderá a la afición a su regreso.