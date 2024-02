Stephano Morales protagoniza a Candelario en la serie “El Gallo de Oro” para la plataforma Vix

El joven actor ha participado en producciones como “Promesas de Campaña”, “El Juego de las Llaves”, la bioserie “La Guzmán” y muchas más. Ahora, Stephano se reúne con CARAS para compartirnos sobre su actuación en la segunda temporada de “El Gallo de Oro” junto a Lucero y José Ron.

“¡El casting para la serie fue hace mucho tiempo y yo apenas terminaba de grabar el Señor de los Cielos, entonces cuando me avisaron que había quedado la verdad es que no me acordaba! (risas) No tenía ni idea que Lucero y José Ron lideraban, entonces cuando me enteré fue una gran sorpresa. Llegué al día de la primer lectura y Lucero me saludó con muchísimo gusto, algo que la verdad me emocionó y me hizo sentir más que bienvenido. Es un amor de persona” explica.

Escrita por Juan Rulfo durante la década de los 50 pero publicada hasta el año 1980, El gallo de Oro es una novela de amor, época e historia. Con Lucero liderando, el actor comparte lo grato que es ver a una cantante tan representativa de nuestro país. Por otro lado, Stephano nos comparte la diferencia de interpretar al personaje Candelario en esta serie, después de haber sido el villano Ángel Flores, en El señor de los Cielos.

Cortesía

“Me costó más hacer el villano, es un proceso de investigación más profundo y con referentes mas duros porque pues si tuve que aprender cómo se comportan los asesinos seriales y la manera en que piensan. Vi muchos documentales muy duros que incluso llegaron a causarme pesadillas (risas). En escenas con mi compañero Rubén Cortada que actúa como mi jefe, nos sentábamos a platicar sobre nuestros personajes y construirlos juntos. La verdad me divertí mucho en El Gallo de Oro”.

Recordando su pasado y el momento que decidió entrar en el mundo de la actuación, Stephano nos comparte ese sentimiento y el origen de su pasión.

“Me siento feliz, contento y orgulloso de poder estar trabajando en producciones como esta que son tan grandes y además tienen elencos increíbles. Les aprendo mucho siempre y pues desde niño siempre quise actuar y cantar, hoy ese niño está feliz. En una de las primeras escenas que grabé con lucero, hay una estrofa que dice ‘Sobre los lomos de un sueño sigue soñando y veras´ y no pude evitar llorar cuando lo cantaba enfrente de mí. Me sentí en un sueño durante toda la grabación”.

Cada papel deja una lección de aprendizaje en quien lo interpreta y para Stephano no es diferente, el actor nos menciona con que se queda después de este proyecto en el ámbito de su carrera y también para su vida personal.

“Candelario y los demás somos un grupo de amigos muy fieles, como pasa a veces en la vida real. A veces esos amigos se vuelven tu familia elegida y eso fue algo muy latente en esta serie y con lo que también me identifico mucho”.

Cortesía

Pensando sobre el futuro y su carrera, el actor nos comparte también sobre que le gustaría hacer más adelante y lo que le emociona en el camino por recorrer.

“Me encantaría hacer más cine, he estado en dos películas que todavía están por salir, pero es una experiencia muy padre. En las películas a veces el proceso es más concentrado porque a diferencia de las series, a veces el guion todavía no está terminado y en una película sí. Por otro lado, el teatro es el amor de mi vida, pero obviamente mientras afortunadamente tenga trabajo estoy pleno. Algunos proyectos en lo que he estado se han pasado muy rápido por que los disfruté entonces creo que la mayor enseñanza que me llevo, es disfrutar lo que hago mientras sucede”.

Finalmente, Stephano nos comparte los aprendizajes que ha recibido a lo largo de su carrera, vida personal y los proyectos a futuro en los que le gustaría participar.

“Yo lo llamo ´genero farsa’ (risas). Este estilo de cine que te deja con una sensación extraña y una crítica social en la que tal vez si tiene que ver con la realidad, pero no siempre es una situación convencional. Un ejemplo que me viene a la mente es la película Parasite. Hoy en día muchos directores están haciendo proyectos así y me fascinaría formar parte. Sobre el encontrarte por iniciar algo, yo diría que nunca puede faltar la paciencia y confianza en nosotros mismos ya que eso ayudará a que te relaciones mejor con las personas con quien trabajas y contigo mismo.”