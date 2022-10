Talina Fernández esparce cenizas de su hija Mariana Levy

A 17 años de la muerte de Mariana Levy, su familia esparció sus cenizas en el bosque.

Talina Fernández, junto a su familia acudieron al bosque para regar las cenizas de Mariana Levy, quien falleció hace 17 años. Luego de que la famosa revelara que pronto dejaría “volar” a su hija, hizo su deseo realidad con una emotiva ceremonia en el bosque.

“Ya basta de estar apretada en una cajita, eso quería yo tener cuando ella murió, pero ya es el momento que ella se vaya, que vuele por el aire junto con las mariposas”, mencionó Talina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Talina Fernández (@talinafernandezoficial)

Asimismo, con una serie de imágenes que compartió en su cuenta oficial de Instagram, expresó un emotivo mensaje para Mariana. “Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana. Fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mama”, declaró Talina años después de la muerte de Mariana, quien falleció el pasado 29 de abril de 2005 por un paro cardíaco, después de que sujetos armados rodearon su automóvil cuando la actriz iba camino a un parque de diversiones con sus hijos.

Seguir leyendo: TALINA FERNÁNDEZ PRESENTA A SU NOVIO Y NOS DEMUESTRA QUE NO HAY EDAD PARA EL AMOR

En junio pasado, en una íntima entrevista con CARAS, Talina Fernández junto a su nieta María Levy se sinceró sobre los detalles de su vida privada y abrió su corazón tras la dolorosa pérdida de su hija.

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo la llamada dama del buen decir tras recordar aquel 29 de abril de 2005 cuando Mariana Levy falleció en medio de un intento de asalto.

Seguir leyendo: MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR: EL MENÚ, LOS INVITADOS Y OTROS DETALLES DE SU BODA

FOTOGRAFÍAS INÉDITAS DE LA BODA DE MAITE PERRONI Y ANDRÉS TOVAR