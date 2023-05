Tom Cruise está interesado en Shakira pero ella dijo esto sobre él

Luego de encontrarse en el Gran Premio de Miami, según varias fuentes, el actor Tom Cruise se habría interesado en Shakira, tanto que incluso le mandó flores. Sin embargo, esto le habría incomodado a la colombiana que ha decidido seguir soltera tras su polémica separación con Piqué.

De manera que el intéres de Tom por Shakira no es correspondido. Según Heat, el intérprete se habría enamorado de la cantante, pero ella no tiene ningún interés en él, pues además ella está enfocada en su carrera musical y en sus hijos, tal y cómo lo demostró con el reciente lanzamiento de “Acróstico”.

“Tom estaba obnubilado cuando conoció a Shakira, y no era tan diferente a cómo actuó cuando estuvo cuando Katie Homes por primera vez”, contó una fuente a la revista. “Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir”, añadió.

“Shakira, en un minuto, solo estaba siendo agradable y posando para las fotos con Tom. Pero al momento él les estaba diciendo a todos que ella era la mujer de sus sueños. Era demasiado con lo que lidiar”, dijo sobre las imágenes que causaron revuelo en redes sociales.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atraccción o romance de su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada pero no interesada, y ese mensaje le ha transmitido cortésmente a Tom”, agregó.