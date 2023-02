Piqué habla por primera vez de Clara Chía y confiesa ser la “marioneta”

La nueva pareja conformada por Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando de qué hablar, ahora el ex defensa del FC Barcelona ha hablado abiertamente de Clara con sus amigos y durante una transmisión en vivo de Kings League -evento deportivo creado por él y varios influencers-, el español fue cuestionado sobre su look, - un conjunto en color marfil de Prada que modeló frente a sus amigos, quienes bromearon diciendo: “Esto es la moda de Estados Unidos”.

A lo que el ex de Shakira contestó, “es mi moda, es mi estilo. Estamos en un mundo en que todos pueden vestir como quieran”, dijo entre risas. Luego sus amigos dijeron, "¿ves revistas de moda para actualizarte o no?, y Piqué respondió, “no, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes?, soy una marioneta”.

Al parecer la relación de Gerard Piqué con la joven de 23 años, Clara Chía Martí va viento en popa, pues a pesar de las burlas y críticas, están disfrutando al máximo de su amor, incluso ya caminan de la mano por las calles de Barcelona.