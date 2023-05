El verdadero significado de ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira

Shakira lanzó un tema dedicado a sus hijos que se está viralizando en internet por la nostálgica letra y las indirectas a su ex Piqué. ‘Acróstico’ es el nombre de esta nueva producción publicada el 11 de mayo y con múltiples expresiones del amor maternal. Ahora, ‘Acróstico’ sorprendió aún más porque muestra el debut de Sasha y Milan tanto en el video musical como en las vocales, demostrando así que los hijos de Shakira tienen un gran potencial en la música.

¿Qué significa ‘Acróstico’?

El nuevo sencillo de Shakira está inspirado en el amor que siente por sus hijos Sasha (8) y Milan (10), y en la letra plasmó parte de la fortaleza que ellos simbolizaron mientras atravesó la difícil ruptura con Piqué. Me ensañaste que el amor no es una estafa / Intenté que no me veas llorar / Las cosas no son como siempre las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar.

¿Pero no sabes qué es un acróstico? La palabra “acróstico” se refiere a un tipo de composición poética o juego de palabras en el que las primeras letras de cada verso o línea, al ser leídas de manera vertical, forman una palabra, nombre o frase. Es una técnica utilizada para crear mensajes ocultos o resaltar determinadas ideas dentro de un poema o texto. El término “acróstico” en sí mismo no tiene un significado específicamente relacionado con el amor.; es una técnica literaria que se puede utilizar en diferentes contextos y temas. Sin embargo, es común utilizar acrósticos en poesía de amor para transmitir mensajes o expresar sentimientos hacia alguien especial. Al utilizar las primeras letras de cada verso para formar el nombre de la persona amada o palabras relacionadas con el amor, se puede crear un acróstico romántico y personalizado. En este sentido, el acróstico puede ser una forma creativa y poética de expresar amor y afecto.

En cuanto a la canción de Shakira, en esta cación el video oficial fue filmado en sus últimos días en España al lado de sus hijos, tras la separación de la colombiana con Piqué, y la trascendental mudanza de Barcelona a Miami. Además se dice que el hijo mayor de Shakira tocó la melodía de ‘Acróstico’, pues él deseaba tocar en el piano la versión final de la canción. En el post de Instagram sobre esta canción, su buena amiga Karol G le comentó, “wow, no hay nada más lindo que sentir, de verdad”.