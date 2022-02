Tras su separación con Belinda, Nodal lanza su nueva canción

Días después de romper su compromiso con Belinda, Christian Nodal arrasó con su nuevo tema, “Ya no somos ni seremos”, que según los fans podría estar inspirado en la cantante.

El cantante Christian Nodal, presentó su nuevo sencillo titulado “Ya no somos ni seremos”, que corresponde al álbum Forajido.

El tema dura 3:16 minutos, y la letra hace referencia a la ruptura amorosa entre dos personas, mientras que el video ilustra un accidente vial en el que el cantante sufre lesiones tras la volcadura del automóvil que manejaba.

“Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco”, son algunos de los primeros versos que componen la canción.

“Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni seremos”, dice el tema que ha arrasado en las diferentes plataformas donde miles de personas lo han escuchado.

En el nuevo discográfico Forajido también destaca un tema de colaboración con la famosa banda de pop/rock, Maná, el cual será liberado en todas las plataformas este fin de semana.

Cabe destacar que, Forajido es el primer álbum del cantante de música regional mexicana bajo el sello de Sony Music México.

El lanzamiento de este tema ha causado revuelo en redes sociales, ya que, luego de la separación entre Belinda y Nodal, hay quienes señalan que la canción podría estar dedicada a la famosa.

