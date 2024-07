Travis Kelce confiesa que le pidió a Taylor Swift aparecer en el escenario

La presentación más destacada de Taylor Swift en su gira The Eras Tour, fue cuando apareció su novio en el escenario para protagonizar junto a ella el momento más inolvidable para todas las swifties.

Aunque el jugador de los Kansas City Chiefs había acompañado a su novia en varias presentaciones, nunca se había subido al escenario. Y ahora reveló detalles sobre cómo surgió la idea del gran momento que plasmaron en el estadio Wembley de Londres.

En su podcast, mencionó que al principio le sugirió a Taylor Swift aparecer en la Era dedicada al álbum 1989. “Se lo mencioné a Tay. Le dije '¿qué tan divertido sería si salgo en una de las bicicletas durante la era 1989?”

“Y efectivamente, ella encontró la parte perfecta del espectáculo para que yo entrara. Siempre había querido hacer ese movimiento, pero nunca supe cuándo deberia hacerlo y fue como en Dumb and Dumber”, dijo el jugador refiriéndose a la escena de la película donde hacen movimientos de tap.

Y agregó que su prioridad era no cometer errores durante su presentación, cuando subió al escenario vestido de traje y sombrero de copa para acompañar a su novia durante la Era de The Tortured Poets Department, en la canción I Can Do It With a Broken.

“No puedes equivocarte cuando Taylor estar en el escenario, ella es la mejor en hacerlo... lo único que me dije a mí mismo fue ‘no dejar caer a la bebé, no dejes caer a Taylor cuando pases por el maldito sofá".