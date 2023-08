Ellas son las mujeres de TWICE, el grupo de K-Pop que conquista México

El fenómeno del K-Pop sigue conquistando corazones alrededor del mundo, y México no es la excepción. Uno de los grupos más destacados de este género musical es TWICE, una girlband surcoreana que ha cautivado a millones con su música pegajosa, coreografías sincronizadas y carismáticas integrantes.

JYP Entertainment, una de las empresas productoras más influyentes en la industria, es la responsable de dar vida a este talentoso grupo que se presentará en el Foro Sol el 3 de febrero de 2024.

¿Quiénes son las integrantes de TWICE?

TWICE está compuesto por nueve talentosas jóvenes: Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun.

Cada una de estas integrantes aporta su estilo único y personalidad, creando una combinación perfecta que ha cautivado a fans de todas las edades. Su música pegajosa y coloridas presentaciones encajan perfectamente con la esencia del K-Pop, convirtiéndolas en un ícono global.

El tour ‘Ready To Be’ es una muestra del compromiso de TWICE con sus seguidores, y México no podía quedar fuera de esta espectacular experiencia. El 3 de febrero de 2024, el Foro Sol se llenará de energía y emoción cuando estas talentosas jóvenes suban al escenario para brindar un show inolvidable. La anticipación es alta, y los fans mexicanos están ansiosos por ser parte de este emocionante concierto.

Nayeon: Su carisma en el escenario es innegable y su habilidad vocal la ha convertido en un pilar esencial del grupo. Es la mayor del grupo.

Momo: Es conocida por su asombroso talento en el baile y su energía contagiosa. Sus movimientos precisos y su estilo único encajan perfectamente con las coreografías de TWICE.

Sana: aporta un toque de dulzura y frescura al grupo. Su sonrisa radiante y su presencia carismática han conquistado a fans de todo el mundo.

Jeongyeon: Destaca por su apariencia única. Su voz distintiva y su carácter fuerte hacen de ella una integrante inolvidable.

Jihyo: La voz líder y principal de TWICE, tiene una poderosa interpretación vocal. Su presencia en el escenario es magnética y su liderazgo interno ha sido crucial para el éxito del grupo.

Mina: Su belleza serena y sus movimientos suaves la convierten en un miembro distintivo del grupo.

Tzuyu: es una de las miembros más icónicas. Su voz suave y su presencia encantadora han conquistado corazones en todo el mundo.

Chaeyoung: destaca por su estilo artístico y su versatilidad en la música. Además de ser una talentosa cantante, es también una hábil rapera y compositora.

Dahyun: con su personalidad juguetona y contagiosa sonrisa, Dahyun se roba el corazón de los fans. Es conocida por sus habilidades de rap y por su participación en la creación de letras.

TWICE, canciones famosas

Entre las canciones más destacadas de TWICE se encuentran éxitos como “TT”, “Fancy”, “Cheer Up” y “Likey”. Estos temas han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming y han acumulado una base de fans ferviente en todo el mundo.

K-Pop, fenómeno mundial

El alcance del K-Pop en México y a nivel global es innegable. Grupos como BTS, BLACKPINK y TWICE han abierto las puertas para que más personas se adentren en este género musical surcoreano.

La música trasciende las barreras lingüísticas y culturales, conectando a personas de diferentes rincones del mundo a través de una pasión compartida. En México, la fiebre del K-Pop ha crecido exponencialmente, con fans que siguen de cerca cada lanzamiento y noticia relacionada con sus grupos favoritos.