Uno de los músicos de Queen sufrió un derrame cerebral y perdió el control de su brazo: su palabra tras el susto

El mundo de la música se conmocionó con la reciente revelación de Brian May, guitarrista de Queen. A través de sus redes sociales, el músico británico confesó haber sufrido un “derrame cerebral leve” hace aproximadamente una semana. A pesar del susto, May aseguró estar recuperándose satisfactoriamente y agradeció la atención médica recibida.

¿Qué le pasó a Brian May?

Brian May, a sus 77 años, enfrentó un susto considerable que puso en duda incluso su habilidad para seguir tocando la guitarra, un aspecto central de su vida.

“De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo. Así que tuve un poco de miedo”, comentó el músico en un video compartido en sus redes sociales.

A pesar de la gravedad del incidente, May confirmó que, afortunadamente, puede volver a tocar su instrumento, lo que él mismo describió como la “buena noticia” en medio de la adversidad.

¿Cómo sigue Brian May?

El guitarrista fue rápidamente trasladado al hospital Frimley en Surrey, Inglaterra, donde recibió atención de emergencia.

Con su típico sentido del humor, May relató cómo fue llevado al hospital con “luces azules destellando” pero también fue enfático en destacar la “fantástica atención” recibida.

Actualmente, sigue las recomendaciones médicas que incluyen un reposo estricto: “Estoy castigado, no me permiten salir, no me permiten conducir, no me permiten subirme a un avión, no me permiten aumentar demasiado el ritmo cardíaco”, explicó.

¿Cuáles son los problemas de salud de Brian May

No es la primera vez que Brian May enfrenta serios desafíos de salud. En mayo de 2020, el guitarrista sufrió un ataque cardíaco después de desgarrarse los músculos del glúteo mayor mientras hacía jardinería.

Además, tuvo que superar complicaciones graves derivadas de la medicación para el corazón, entre las cuales hubo una hemorragia estomacal y la pérdida significativa de sangre.

A pesar de estos desafíos, May se mantiene optimista y activo en varios frentes, no solo en la música sino también en la astrofísica y en la defensa de los animales.

Este incidente, aunque alarmante, no ha mermado su espíritu y, según él, lo más importante es que sigue siendo capaz de hacer música, su mayor pasión.

El derrame cerebral de Brian May sirve como un recordatorio de la fragilidad de la salud, incluso entre aquellos que parecen invencibles como las leyendas del rock. Sin embargo, su respuesta resiliente y optimista frente a este adverso evento sigue inspirando a sus fans y seguidores en todo el mundo.