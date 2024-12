Victoria Ruffo revela de una vez por todas si pasará la Navidad con Eugenio Derbez: “me la quiero pasar bien”

Victoria Ruffo declaró hace unos meses que le gustaría pasar las fiestas decembrinas con la familia de su ex, Eugenio Derbez, y tan cerca de las fechas, la actriz reveló si está dispuesta o no a disfrutar de la Navidad con el comediante.

Luego del nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo hicieron las paces, luego de varios años de indirectas y ataques.

La llegada de su nieta en común los hizo verse las caras una vez más y ambos describieron que se trató de un reencuentro amistoso y pacífico.

La actriz dijo entre bromas, que su encuentro con su ex, cuando conocieron a su nieta en el hospital, fue tan ameno que estaba considerando la idea de pasar con ellos la Navidad y Año Nuevo.

Nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez Instagram @jose_eduardo92

¿Victoria Ruffo pasará la Navidad con los Derbez?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo están unidos por su hijo, José Eduardo Derbez, aunque por años llevaron una mala relación, con una boda falsa y desacuerdos en la crianza de su hijo en su historial. Sin embargo, el nacimiento de Tessa los llenó de emoción y nuevas esperanzas.

Pero a meses de la llegada de la pequeña, la actriz reflexionó y se replanteó sus palabras y dijo en entrevista con ‘Despierta América’ que prefiere celebrar por su cuenta.

“Ya lo pensé mejor y no, me la quiero pasar bien”, dijo la artista entre risas.

José Eduardo, Eugenio y Aitana Derbez, Victoria Ruffo y Tessa Instagram @ederbez / @victoriaruffo

Victoria Ruffo, agradecida con el 2024

Victoria Ruffo dijo estar muy agradecida con todos los aspectos de su vida este año, sobre todo por la llegada de su nieta el pasado 30 de junio.

“Fue Tessa, fue ver feliz a mi hijo, fue tener trabajo, fue tener salud, fue ver a mis hermanas bien. La verdad es que yo no me puedo quejar nunca, todos los años hago buen balance y la vida me ha tratado bien, gracias a Dios”.