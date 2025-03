William Levy y Elizabeth Gutiérrez hacen un pedido especial en redes para ayudar a su hijo

William Levy y Elizabeth Gutiérrez pusieron fin a su relación de más de 20 años en abril de 2024, sin embargo, siempre estarán conectados por el amor que tienen hacia sus hijos: Christopher y Kailey.

A pesar de sus diferencias, los famosos se han unido por una buena razón, y es que le han hecho un pedido muy especial a sus seguidores para apoyar a su hijo, quien ha destacado como beisbolista.

El joven de 19 años fue nominado como el mejor jugador de la semana, por ello, tanto William Levy como Elizabeth Gutiérrez pidieron a través de redes sociales que voten por el chico.

Así pidieron apoyo para su hijo William Levy y Elizabeth Gutiérrez

A través de sus historias en Instagram, Elizabeth Gutiérrez compartió una foto en blanco y negro de su hijo -quien, por cierto, comparte un parecido extraordinario con su padre- y acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “Te amo mi vida… Christopher Levy. Player of the week back to back”, musicalizó su historia con el tema ‘Humble and Kind’ de Tim McGraw.

Por su parte, William Levy también publicó una foto de su primogénito mientras lleva su uniforme de béisbol con el mensaje: “Mi campeón!! Orgulloso de ti papi!! Otra semana más nominado como jugador de la semana!!! En el link pueden votar”.

Christopher Levy forma parte del grupo de 21 jugadores que compiten para convertirse en el Mejor de la Semana del sur de Florida y la votación termina el 9 de marzo.

¿Quién es Christopher Levy?

Christopher Alexander Levy nació el 12 de marzo de 2006 en Florida, siendo el primer hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

El joven deportista cuenta con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, donde comparte imágenes y actualizaciones de su vida como beisbolista y de su familia.

Desde pequeño, ‘Tophy’, como lo llaman de cariño, externó su gusto por el béisbol y sus padres lo han apoyado incondicionalmente, por lo que empezó a practicarlo desde que era pequeño.

En 2020 recibió un duro golpe que lo apartó de su pasión, el béisbol, durante un tiempo. En octubre de ese año sufrió un accidente con un carrito de golf, el cual volcó y se le quedó la pierna atrapada debajo del vehículo, lo que le provocó una lesión en la rodilla por la que debió ser intervenido hasta en cinco ocasiones, además de varios meses de rehabilitación.

A pesar de todo, logró recuperarse y regresar al deporte que tanto ama con la ayuda de su familia, pues a pesar de su divorcio, Elizabeth Gutiérrez y William Levy se han reencontrado en varias ocasiones en las gradas para apoyar a su hijo.

En noviembre pasado, Christopher Levy firmó la carta de intención para formar parte del equipo profesional Patriotas, que pertenece a la MLB, las Grandes Ligas del Béisbol.

A principios del año pasado se le relacionó sentimentalmente con Ivy Puente, con quien compartió varias fotos y videos, sin embargo, parece que la relación no prosperó, pues esas imágenes ya no se encuentran en el perfil de ninguno de ellos.