William Levy envía mensaje a sus hijos, en medio de la polémica con su expareja, Elizabeth Gutiérrez

William Levy ha dejado claro que su prioridad son sus hijos. A pesar de las diferencias que el actor y modelo pueda tener con su expareja y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, ya dijo antes que pase lo que pase en su vida, siempre está y estará ahí para apoyar a Christopher, de 18 años, y Kailey, de 14.

Así lo volvió a dejar claro con el mensaje que escribió este jueves desde sus historias de Instagram, donde ya supera los 12 millones de seguidores.

“Si algún día te cansas de mí, pues te acuestas a dormir y descansas porque soy tu papá y me vas a tener que aguantar por siempre. Amooooooo”, escribió Levy, además de mencionar en su publicación las cuentas tanto de Christopher como de Kailey.

Instagram

Este mensaje llega luego de que Levy publicara una indirecta para Elizabeth, quien se rumora tiene una supuesta tensión en la relación con su hijo mayor.

“No eres tan rudo cuando te pones con un chico de 18 años y estás a finales de tus cuarenta. Mostraste tus verdaderos colores”, escribió entonces el cubano, sin referirse a nadie pero con un claro guiño para quién estaba dedicado el mensaje.

Anteriormente, Levy ya había hablado sobre el orgullo que siente al ser padre. “Yo puedo tener errores, como todo ser humano, pero como padre no me van a encontrar ni uno solo. Yo soy un gran padre y me siento muy orgulloso de lo que he logrado ser como padre”, dijo en una entrevista para el programa El gordo y la flaca de Univision.

Levy graba actualmente en España la serie Arcadia junto a la española Paula Echevarría y la mexicana Michelle Renaud en la que, además de ser su protagonista, es uno de sus productores ejecutivos.

