¡Ya ni se hablan! Revelan que Jennifer López y Ben Affleck rompieron toda comunicación

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck continúa deteriorándose a pasos agigantados. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Jennifer López y Ben Affleck han roto toda comunicación, lo que dificulta enormemente el proceso de divorcio.

¿Por qué no se ha dado el anuncio del divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck?

El distanciamiento entre López y Affleck afecta directamente las negociaciones de su acuerdo de divorcio.

A pesar de tener un acuerdo prenupcial que debería simplificar el proceso, la única propiedad significativa en disputa —su mansión en Beverly Hills, valorada en 68 millones de dólares— ha sido puesta a la venta.

Sin embargo, la falta de diálogo entre ambos ha entorpecido considerablemente el avance hacia una resolución.

Con la situación actual, es probable que ambos tengan que recurrir a abogados especializados en divorcios para resolver su separación de manera efectiva.

Los expertos sugieren que si no mejoran la comunicación, el proceso podría alargarse, a pesar del deseo inicial de ambos de resolver las cosas rápidamente.

Ben Affleck in Los Angeles today. pic.twitter.com/h4oEWp8UCc — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 8, 2024

¿Cómo fue la separación entre Jennifer López y Ben Affleck?

Desde que se confirmó la crisis en su matrimonio, ambos tomaron caminos separados tanto personal como profesionalmente.

Jennifer López estuvo en Nueva York y en los Hamptons, donde incluso celebró su cumpleaños sin la presencia de Affleck.

Por su parte, Ben Affleck alquiló un departamento de soltero en Los Ángeles por 20 millones de dólares, para estar más cerca de su exesposa, Jennifer Garner, y sus hijos, para más adelante comprar una casa en Brentwood.

Este cambio de residencias refleja una nueva etapa para ambos en busca de un nuevo comienzo lejos el uno del otro.

Jennifer Lopez in Beverly Hills yesterday. pic.twitter.com/inAsY5UKs5 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 8, 2024

¿Cuáles son las razones de la separación entre Jennifer López y Ben Affleck?

La separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece ser el resultado de una serie de desacuerdos profundamente personales y profesionales.

Al parecer, un factor clave en su ruptura fue la reciente incursión de Lopez en el mercado de bebidas alcohólicas con su línea de cócteles, Delola, lo cual generó un gran conflicto, especialmente si se considera el pasado de Affleck con el alcoholismo.

La publicidad de Lopez promoviendo su amor por el alcohol para “relajarse y soltarse” fue vista como una ofensa directa a la sobriedad de Affleck.

Además, las diferencias en sus estilos de vida han exacerbado la situación. Mientras Lopez disfruta de la atención constante y busca estar siempre en el centro de la atención mediática, Affleck ha mostrado una preferencia por un estilo de vida más reservado y privado.

Los problemas financieros también jugaron un papel especial, especialmente tras el fracaso comercial del documental de Lopez, “This Is Me… Now: A Love Story”, que intentaba capturar la esencia de su relación pero no logró resonar con el público.

¿Qué viene para Jennifer López y Ben Affleck?

A pesar de la situación personal, tanto López como Affleck están enfocados en sus carreras.

López canceló su gira de conciertos para pasar más tiempo con su familia, aunque mientras tanto está trabajando en varios proyectos para Netflix, como una adaptación de la novela “Happy Place” de Emily Henry.

Affleck ha terminado de filmar “The Accountant 2” y pronto se unirá a Matt Damon en un nuevo thriller policial para Netflix.

Estos compromisos profesionales parecen ser un refugio en medio del tumulto personal que atrae tanta atención mediática.

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck se ha mantenido en la atención mediática desde su reanudación en 2021, después de casi dos décadas desde su primer compromiso.

Su reciente ruptura y la falta de comunicación no solo impactan sus vidas personales y familiares, sino que también generan un gran interés público y mediático, como un reflejo del constante escrutinio al que están sometidas las figuras públicas en sus momentos más vulnerables.

