Yolanda Andrade rompe en llanto al revelar detalles de su salud

Luego de que Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia al sufrir síntomas como un fuerte dolor de cabeza, vómitos y una hemorragia, la conductora habló sobre su estado de salud y entre lágrimas dijo, “estoy cansada”.

En sus redes sociales, Yolanda agradeció el apoyo de sus seguidores que se han preguntado qué es lo que padece la conductora, ya que no se ha revelado su diagnóstico a detalle.

Ahora, ella misma junto a su inseparable amiga Montserrat Oliver, habló con la prensa a las afueras de la XEW, donde juntas graban el programa Montse & Joe.

Yolanda puso fin a las especulaciones que apuntan que la conductora ingresó al hospital por una recaída en las adicciones.

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica porque tuve una recaída, yo no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión”, precisó.

Asimismo, comentó que pese a su situación de salud, tiene planes de continuar con sus compromisos laborales, sin embargo, ha sentido cansacio y malestar en uno de sus ojos, lo que le impidió trabajar.

“Yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento, y hoy de verdad no puedo trabajar. Yo quiero descansar, yo estoy cansada”, expresó.

Por otro lado, la conductora Yolanda Andrade dijo que aún no tiene un diagnóstico oficial por parte de los médicos, pero que cuando lo tenga no lo hará público.

“Empecé con vómito y diarrea y después terminé con una cosa en la cabeza. Habría una cosa de un tumor, luego me dijeron que no, tenía hoy cita con el doctor, pero la cambiamos porque tenía que trabajar. Me dijeron que no tenía un problema motriz que es es muy importante. Pueden ser muchas cosas, no sé", contó.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a la gente que se ha preocupado por ella. “Todo el mundo se va a morir, todos podemos pasar por ese episodio pero también podemos pasar por momentos de milagro porque existen, hay episodios y muestras de amor y no tienes idea, el prenderle la veladora a alguien, esa luz emana mucho, a mí me iluminaron el camino, yo estoy aquí de milagro”.

Y dijo que ha platicado con Montserrat Oliver sobre hacer una pausa a su participación en el programa, ya que su salud es lo más importante.

“Vamos a hacer una pausa porque quiero respetar mi cuerpo y mi salud y mi bienestar, yo me quiero ir a mi casa en este momento”, dijo.