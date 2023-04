Belinda opina sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal

La relación del cantante Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu va viento en popa, pues se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos. Ambos dieron a conocer la noticia en sus conciertos, lo que resultó una gran sorpresa para sus fans.

Ahora, la ex de Christian Nodal, la famosa Belinda reveló lo que piensa sobre el embarazo de Cazzu y envió un contundente mensaje.

Tras su presentación en Aguascalientes, Belinda tuvo un encuentro con la prensa y rompió el silencio sobre el tema que tanto la cuestionaba la prensa. Aunque en un inicio intentó evadir las preguntas de los reporteros, finalmente expresó, “un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, sin más detalles aprovechó para pedir a los medios de comunicación que no le vuelvan a preguntar por su ex y Cazzu.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, agregó.

Finalmente, envió sus mejores deseos a su ex Christian Nodal, quien está por formar una familia con su pareja, la rapera Cazzu.

“Un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”, concluyó.