Zague habla por primera vez sobre su video controversial de 2018

Luis Roberto Alvés recordó el impacto que tuvo su video íntimo filtrado en 2018, el cual derivó en su divorcio y un escándalo mediático.

Tras más de seis años de silencio, Zague habló sobre uno de los escándalos más comentados en el medio por un video sexual de él que fue difundido a los medios a solo unos días del inicio del Mundial de Rusia 2018,que desató una ola de críticas y consecuencias en la vida personal y profesional del famoso, ya que afectó su carrera y terminó con su matrimonio con la periodista Paola Rojas.

Zague vivió un duro proceso lidiando con la exposición pública y la invasión de su privacidad.

En una entrevista con el periodista Alex Blanco, Zague dijo que vivió aquel incidente como “una terapia personal”, a pesar de que fue utilizado para destruirlo.

“Más que sacar provecho, yo no lo vería así porque no había necesidad. Creo que fue una terapia más bien; en ese afán de curarme y que no fue fácil, fue un tifón en mi vida y más porque mucho creyeron que yo hice eso a propósito, cuando se metieron en mi intimidad, aprovecharon y hackearon mi cuenta. Alguien que sacó provecho y quiso destruirme, pisotearme, pero en fin, me enfrenté a las circunstancias; aunque nunca supe quien lo hizo, creíamos saber quién fue, pero nunca tuvimos esa garantía para afirmarlo”.

El ahora comentarista dijo que fue un daño moral para él y para sus hijos. “El daño moral ya estaba hecho. Sufrí las consecuencias, pero también traté de darle sentido a mi vida, basado en mis valores y principios. Tengo dos hijos y eran mi prioridad, a partir de ahí reconstruí mi vida independiente de cualquier cosa”.

El americanista dijo que no fue fácil sentir esa violación a su intimidad, y confesó que buscó atravesar esta situación de la mejor manera, a pesar de que por ello se acabó su matrimonio con Paola Rojas.

Zague reconoció que la filtración de su video fue orquestado- “Traté de demostrar que había sido víctima de un complot, en el que me hicieron daño, hubo personas que estaban interesadas en hacerme daño”, mencionó.