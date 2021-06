¿Cómo elegir una leche adecuada para el crecimiento de tu pequeño?

Una correcta alimentación es muy importante para un desarrollo integral y saludable de nuestros pequeños, sobre todo durante los primeros meses de vida. Esta etapa es fundamental para que reciban los nutrientes (proteínas, vitaminas, minerales, etc.) adecuados para su crecimiento y se prevenga la desnutrición, algunas enfermedades, así como el sobrepeso y la obesidad.

En este sentido la leche materna es la mejor opción para que tu pequeño reciba los nutrientes que necesita para su crecimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva al menos hasta los seis meses de edad, esto quiere decir que la leche materna sea la única fuente de alimento. A partir de ese momento se podrá empezar a complementar la lactancia materna con alimentos adecuados a su edad.

¿Qué pasa si no puedo amamantar?

Aunque la lactancia materna ofrece muchos beneficios tanto para los pequeños como para las mamás, no siempre es posible llevarla a cabo debido a diversos factores. Por ejemplo, algunas mamás por diferentes motivos no pueden dar lactancia materna, a causa de enfermedades, medicamentos o por necesitar un tratamiento médico que no es seguro para amamantar.

Por esta razón, cuando la lactancia materna no es posible, existen fórmulas de crecimiento adecuadas para apoyar a tu pequeño a brindarle los nutrimentos necesarios en esa etapa para su crecimiento y desarrollo.

¿Cómo elegir la leche de crecimiento correcta?

Existen muchas fórmulas de crecimiento y esto puede ser abrumador a la hora de elegir la correcta para tu pequeño. Sin embargo, la manera más efectiva para escoger la leche de crecimiento correcta es conocer cuáles son los nutrientes esenciales que debe contener para un óptimo desarrollo.

Proteínas: la calidad y cantidad de proteínas que tu pequeño recibe ahora le ayudará a construir unas bases fuertes para su salud futura. La proteína correcta puede ayudarle al desarrollo del sistema inmunológico y digestivo, y también a un aumento saludable de peso.

Probióticos: la microbiota es un conjunto de microorganismos que viven en perfecto equilibrio en nuestro intestino y está compuesta por billones de bacterias. La microbiota intestinal se forma en los primeros años de vida y ésta juega un papel importante en el desarrollo de tu pequeño y en la prevención de enfermedades.

HMOs (Oligosacáridos de la leche materna): son el tercer componente sólido más abundante de la leche materna después de la lactosa y los lípidos. Sirven como alimento para las bacterias beneficiosas, favoreciendo su crecimiento. Es importante destacar la importancia de una microbiota sana, ya que entre el 70%-80% del sistema inmunitario de tu pequeño está en su intestino.

Vitaminas y minerales: la mayoría de las leches de fórmula están enriquecidas con hierro, calcio y vitamina C y D, pero debes tener en cuenta el resto de sus nutrientes. Por lo general, las leches que aportan más vitaminas y minerales son mucho más completas.

Grasas saludables: la mayoría de las leches de crecimiento utilizan grasas vegetales para aportar a los niños la energía que necesitan mientras facilitan su metabolización. Por eso, al elegir la leche de crecimiento más apropiada para tu bebé debes tener en cuenta el tipo y la cantidad de grasa vegetal que se ha empleado en su preparación.

Una fórmula única y completa

Pensando en la salud y crecimiento integral de tu bebé, NAN®️ cuenta con una leche de crecimiento avanzada, NAN®️ 3 Supreme Pro, la cual ha sido creada con el mayor soporte científico para ofrecer la nutrición ideal para tu pequeño de acuerdo a su etapa de desarrollo.

¿Por qué es tan especial la leche de crecimiento NAN®️ 3 Supreme Pro? ofrece una combinación de tres ingredientes esenciales para darle a los pequeños una nutrición integral y saludable:

