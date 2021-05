Mujeres que vivieron el desafío de ser madres en pandemia

“A Salomón le festejamos su segundo cumpleaños allá, lleno de manualidades, fue algo muy bonito, dentro de lo malo saqué lo positivo; mi esposo trabaja mucho, así que con todo esto pudo disfrutar a nuestro hijo, mi embarazo, y yo logré enfocarme más en mí misma”, nos comenta Yael.

Uno de los mayores miedos de Yael era encontrarse lejos de su ginecólogo, pues estaba acostumbrada a sentirse segura después de las revisiones.

“Pasaban muchas cosas en el mundo y no me sentía preparada para dar la noticia, por ello esperé hasta los siete meses para comunicar mi embarazo y regresar a la Ciudad de México para seguir con el encierro y no salir positivo a Covid-19, pues me daba pavor que mi esposo se contagiara y no estuviera conmigo en el parto o que me llegara a enfermar yo”, recuerda Sandler.