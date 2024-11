¡5ª Edición de A Qué Me Sabes CDMX! Más de 90 Restaurantes y Bares Celebran la Gastronomía en la Capital

Un evento de los restaurantes / bares, para los restaurantes / bares y en los restaurantes / bares, ofreciendo experiencias culinarias exclusivas que destacan lo mejor de la cocina y la coctelería local e internacional.

Con el apoyo de patrocinadores oficiales como Evian Waters, Tequila Herradura con su nueva gama Herradura Cristal, Woodford Reserve, US MEAT y US LAMB, los vinos de California, y Open Table como plataforma oficial de reservas, A Qué Me Sabes CDMX promete ofrecer una experiencia gourmet inolvidable para los amantes de la buena mesa.

90 + menús únicos destacando los platos y cocteles más icónicos de cada restaurante y bar participante.

Restaurantes – Aitana, Alimentari Pasticcio, Bao Bao, Barolo, Barra California Sur by Fism, Barrón, Bolichera 21, Bottega, Café de Nadie, Castacán, Castizo, Catamundi, Catorze, Chan Wi Chon, Ciclo Tienda, Comedor Jacinta, Cosimo Pizzeria, Çuina, Deigo & Kaito, Deigo Sushi, Diamantina Bar, El Marlindo , Elia, Eloise, Eva Sandwichería, Fabia, Fiamma, Ficelle , Fideo Gordo, Fonico, Galea, Grana Sabores de Origen, Iddi’s, Isola, Lorea, Jowong, Julia Bistro, Kaito del Valle, Kaminari Ramen, La Cocina del Bizco, Limosneros, Lina, Lo de Julio, Long Story Short, Loretta, Los Sirenos, Loup Bar, Madereros, Maison Artemisia, Maiz Tinto, Malix , Marea, Mari Gold, Maria Ciento38, Merotoro, Mignon Patisserie, Mise en Print, Monsieur Croque, MUX, Ninna Pastificcio, Ninyas, NIV, Oropel, Palmares Azotea, Parilla Paraiso, Pat Patz, Perros del Mar, Polpo, Pubbelly, Saint Jacques Bistrot, Santo Hand Roll Bar, Sepia, Shoma, Siembra Comedor, Siembra Tortillería, Sonia, Soop Noodle Bar, Superette, Taco Santo, Tacos Domingo, Taller de Ostiones by FISM, Tamales Madres, Temporal, Terraza Cha Cha Cha, Tizne, Vacaciones, Vegamo, Via Sol, Vía Virgilio, Zuzu…

Exploraciones Gastronómicas Especiales

Este año, A Qué Me Sabes CDMX lanza cuatro rutas únicas que combinan sabores y creatividad en colaboración con sus patrocinadores:

• Ruta Evian - el agua Evian es el protagonista en los menús de 10+ restaurantes cuidosamente curados para una experiencia 100% fine dining con su agua sin y con gas en vidrio y cocteles exclusivos con sus latas de agua gasificada. Restaurantes: Aitana, Bolichera 21, Catamundi, Deigo & Kaito, Galea, Kaito del Valle, Limosneros, Madereros, Palmares Azotea, Siembra Comedor, St Jacques Bistrot, Terraza Cha Cha Cha,

• Ruta Tequila Herradura y Woodford Reserve - 30 restaurantes y bares ofrecerán cócteles especialmente diseñados para el festival, reflejando el carácter único de su nuevo Tequila Cristal y Woodford Reserve. Ruta Herradura: Barra California Sur by FISM, Bottega, Café de Nadie, Catamundi, Costela, Fideo Gordo, Long Story Short, Lorea, Maison Artemisia, Marea, Nynias, Oropel, Santo Hand Roll Bar, Tacos Domingo, Taller de Ostiones, Zuzu / Ruta Woodford: Aitana, Eloise, Fonico, Galea, Loretta, Julia Bistro, La Cocina del Bizco, Loretta, Merotoro, NIV

• Ruta US Lamb - los chefs de 13 restaurantes seleccionados resaltarán el exquisito cordero americano en creaciones especialmente creadas para el festival. Restaurantes: Bao Bao, Barrón, Fónico, Grana, Lo de Julio, Madereros, Maria Ciento38, NIV, Parilla Paraiso, Pat Patz, Sonia, Temporal, Tirasavia

• Vinos de California - Disfruta de un fin de semana especial en diferentes bares de vino de la Roma Norte y Cuauhtémoc, con “flights” de vinos californianos.

Experiencias Únicas AQMS Además de los menús especiales, el festival incluirá una serie de eventos y experiencias culinarias diseñadas en colaboración con nuestros patrocinadores y diferentes chefs, restaurantes, bares y bartenders de la CDMX para seguir explorando la escena gastronómica de la Ciudad de manera inédita. A Qué Me Sabes CDMX 2024 reafirma la posición de la Ciudad de México como una capital gastronómica internacional, y te invita a explorar lo mejor de su vibrante escena culinaria.

Fechas: Del 19 de noviembre al 1 de diciembre de 2024. Para más información y reservas exclusivas, visita www.aquemesabes.com. Contactos: Noémie Lafon (Cofundadora & directora): noemielafon@enlacesgastronomicos.com Generales: info@aquemesabes.com Instagram: @aquemesabes l Facebook: @Aquemesabes

PROGRAMA AQMS EXPERIENCES >21 de noviembre: 6 manos by Evian en el restaurante Galea. Los chefs Michelle Catarata y Rafa Zaga (Galea & Iddi’s) abren las puertas de su cocina para recibir al talentoso chef Pedro Martín (Bulla) en una experiencia gastronómica a seis manos sin precedentes. Este menú exclusivo de seis tiempos captura la esencia y la creatividad de cada chef, combinando sus sensibilidades y estilos únicos en un viaje de sabores, maridando a la perfección las aguas Evian. La noche será acompañada por una coctelería sofisticada con Evian water y una selección curada de vinos mediterráneos, elevando cada platillo a nuevas alturas.

>22 de noviembre: Experiencia Tequila Herradura en Travieso. Vive la Experiencia Tequila Herradura en Travieso. El viernes 22 de noviembre, Tequila Herradura toma las barras de Travieso para una noche MUY especial. Tequila, música, cocteles, platillos por la chef Alex Suastegui... Un viernes como los amamos. Menú a la carta.

>27 de noviembre: Noche de Jazz & Woodford en Fonico. Noche de Jazz & Woodford en Fónico. El miércoles 27, disfruta la combinación perfecta de bourbon y jazz en una velada excepcional. Cocteles únicos preparados por la guest bartender Ariana Ruiz, música en vivo que marca el ritmo de la noche, y platillos especiales creados por el chef Billy Maldonado. Un miércoles para dejarse llevar. Menú a la carta.

>27 de noviembre: California Wine Market en el Hotel Four Seasons. Una tarde para conocer las diferentes regiones vitivinícolas de la región de California, además de aprovechar precios especiales en compras navideñas de vinos de California. Habrá más de 25 vinos disponibles por copa y por botella a la venta en el Hotel Four Season. *Todo el dinero recaudado será donaddonado a la asociación de rescatistas de animales ‘Adoptist’.

ENLACES GASTRONÓMICOS – PALĒA Creadora del Festival A Qué Me Sabes. Enlaces Gastronómicos - Palēa es una agencia de consultoría, creación y producción de eventos y RP dedicada a las industrias de la gastronomía, el arte y el lujo. Fundada en 2007 y dirigida por Adriana Cadena y Noémie Lafon, dos mujeres apasionadas y expertas en su campo, celebramos el liderazgo femenino, aportando una perspectiva innovadora y fresca a eventos, cenas, festivales y consultoría de alimentos y bebidas. Nos enorgullecemos de nuestro enfoque creativo y personalizado, y afrontamos cada reto para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única. www.enlaces-gastronomicos.com IG : @enlacesgastronomicos