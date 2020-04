5 cocteles que puedes hacer en casa

Por Gabriella Morales-Casas @CARASmexico

La pandemia del Covid-19 nos tiene a todos en casa para evitar contagios, pero la tendencia es “beber virtualmente” con amigos. Tres famosos bartenders nos enseñan sus bebidas para hacer unos buenos quarantinis.

No se trata de agarrarla de buró todos los días y ponerte una buena borrachera por la ansiedad, se trata “reunirte con los amigos” como si fuera un jueves de cocteles, viernes casual o sábado divertido, pero de forma virtual desde la comodidad de tu casa…

El problema, claro, es que a uno no le salen los drinks como en los estupendos bares de cocteles de la Ciudad de México y otras capitales del disfrute; por eso hemos consultado a cuatro expertos bartenders que comparten sus recetas y nos dicen cómo improvisar con utensilios de casa y cocina, en caso de que no tengas los elementos de mixología.

Yess Flores

–High Ball Casero

Vaso alto (de preferencia high-ball)

Vaso medidor o caballito de tequila mediano

Cuchara larga o agitador

Whiskey Glenfiddich 12 años

Agua quina

Hielos

Primero colocas los hielos en el vaso, los remueves suavemente con la cuchara para refrescarlo. Vacía gentilmente el excedente de agua sobre la tarja (puedes hacerlo con la mano o bien con un colador Julep profesional, si lo tienes). Vierte onza y media (o sea, el caballito de tequila) de tu whiskey. Finalmente, sirve en el resto del vaso agua quina y remueve con la cuchara. Para complementar y aromatizar corta una rodaja de limón verde, naranja o mandarina o colócala en tu bebida.

–Espresso Martini

Shaker o dos vasos de vidrio grueso

Vaso medidor (Jigger) o caballito de tequila

Hielos

Whiskey Glenfiddich 15 años

Café descafeinado

Nuez moscada o canela

Sal rosa

Jarabe natural o sirope casero

*Paso uno: ¿cómo prepara un sirope? En una taza o vaso de vidrio

Poner hielo en el shaker o vaso; añadir una onza y media de whiskey (o bien caballito completo de whiskey) y luego una onza de jarabe natural o sirope; una pizca de nuez moscada o canela común en polvo; una pizca de sal del Himalaya; finalmente, una onza y media de café que puede ser normal o descafeinado. Agitar hasta que “sude” el vaso. Servir con colador en una copa martinera previamente enfriada con hielo –obvio, tiras el hielo y agua antes de verter tu coctel–. Como garnish puedes ponerle fruta seca, Yess dejó remojando una ciruela pasa en whiskey un día y luego la dejó secar.

*Más sobre Yess Flores: es músico de oficio, gracias a lo que vivió en París 7 años, en los que descubrió su amor por la creación de bebidas en los bares de moda en los que tocaba. Se ha dedicado 17 años a la mixología. Actualmente es una de las bartenders más respetadas de México y usa Glenfiddich 12 años, ya que es whiskey specialist de dicha marca.

Gerardo Hernández “Fiera”

–French 75

Vaso Shaker o dos vasos de vidrio grueso, encontrados

Vaso medidor (Jigger) o caballito de tequila

Copa de Martini o cervecera

Hielo

Ginebra

Vino Espumoso

Licor de flor

Pepino (opcional)

Limón verde

Naranja

Flor comestible o casera no tóxica

Prepara una copa limpia y ponla en el congelador donde debe estar 15 minutos (no demasiado para que no reviente). Coloca hielos en tu shaker. Agrega 15 mililitros de jugo de limón (medio caballito de tequila o parte pequeña del Jigger) y 12 ml. de licor de flor de Saint Germaine (usa algún licor floral si tienes en casa), y por último una onza de ginebra (50 ml, caballito completo). Añade más hielo encima, ¡y agita! Sirve en tu copa congelada con un colador para que no se mezclen las especias, si no tienes el pro, usa el de la cocina. El resto de la copa o top debe llenarse con vino espumoso…

–Mimosa Midsummer

Coloca hielo en el shaker –real o improvisado– con pizas de ensalada, coloca 15 ml de medio limón amarillo y media tacita o 30 ml de jugo de naranja natural por cada trago. Añade 30 ml de Hendricks Midsummer Solstice. Pon más hielo y agita. En las copas previamente enfriadas sirve “un espejo” de vino espumoso (o sea, hasta la cintura de la copa) y luego sirve tu mix, con colador. Adorna con pepino o rebanadas de limón y naranja.

*Más sobre Gerardo Hernández: El creativo ‘Fiera’ fue gerente del hidden bar Hanky Panky y lleva una extensa carrera como bartender de los bares más exclusivos de la capital, en los últimos 20 años. Su variante de este coctel clásico es quitar el sirope de azúcar y usar Hendricks Midsummer Solstice, una etiqueta nueva y de edición limitada.

JD Hernández “Fat Monkey”

–Trago largo

Pinzas para mixología, hielo o pinzas de ensaladera

Vaso de cristal o vidrio (prueba una Ball)

Vaso medidor o caballito de tequila

Whiskey Mnkey Shoulder

Ginger ale

Hielos

Limones

Agrega hielo al vaso con las pinzas, sin remover; vacía el whiskey en un caballito completo de tequila y colócalo en tu vaso. Añade ginger ale; corta una rebanada de naranja para complementar dentro de la bebida. Este es un clásico trago largo; pero nuestro experto tiene otra variante bajo la manga: cambiar el ginger ale por Angostura 30 ml (medio caballito aproximadamente) y una onza de sirope natural u otro licor dulce que tengas disponible en casa, como granadina.

*Más sobre JD Hernández: El Gordo o Fat Monkey es uno de los bartenders del momento, es embajador de Monkey Shoulder, el único whisky premium hecho exprofeso para mezclar.

