Ana Jímena, experta en fitness nos habla de cómo se renuevan los métodos de ejercicio ante la pandemia

SIN DUDA ALGUNA! Solo se necesita determinación y una buena motivación. Una vez que logras integrarlo a tu rutina diaria y comienzas a ver resultados se vuelve adictivo. El chiste es encontrar un ejercicio que te guste y disfrutes para que no sea una pesadilla sino un placer. ¡En Sersana Home tenemos muchas opciones!

La decisión de acompañar a la gente durante el encierro ofreciendo no sólo clases gratis sino también contenido como pláticas, entrevistas, recetas, testimonios, meditaciones y demás, nos ayudó a crecer mucho nuestra comunidad. Las redes sociales y las colaboraciones que hemos hecho con otros proyectos propiciaron que más gente supiera que existimos y conociera nuestra propuesta. Creo que mucha gente se identifica con nuestra forma de pensar y a mucha gente de verdad le ha ayudado mucho seguir nuestras clases y consejos para mantener su salud física y mental en este momento tan complicado. El tener una experiencia positiva hace que te vuelvas parte de la comunidad y compartas tu experiencia con los demás y está ha sido nuestra mejor campaña de publicidad.

Desde su origen Sersana siempre fue pensada como plataforma digital y nunca quitamos el dedo del renglón, sabíamos que éste tenía que ser nuestro siguiente paso y por eso nuestra plataforma Sersana Home ya estaba en nuestros planes para finales del 2020. Lo que hicimos fue un cambio de prioridades y presupuestos para sacar lo más pronto posible nuestra plataforma de video on demand, y nos pusimos a trabajar en grabar clases y generar la mayor cantidad de contenido posible. Tuvimos además la suerte de contar con un equipo de programadores genial que en 5 días tuvo lista una primera versión de la plataforma y en cuestión de una semana pudimos lanzar Sersana HOME. Continuamos con clases gratuitas todos los días desde nuestra cuenta de instagram, ya que estás fueron nuestra mejor publicidad y la forma que tuvimos a nuestro alcance para solidarizarnos con la comunidad. Un poco más adelante decidimos también abrir la opción de dar clases vía ZOOM para aquellos que (como yo) extrañan la experiencia presencial de interacción con los demás y armar su rutina con horarios fijos. Así al día de hoy contamos con tres extraordinarias opciones para Sersanear:

Aquel tremendo 16 de marzo del 2020 que tomamos la decisión de cerrar los estudios (sin saber que hasta el día de hoy casi un año después continuaríamos sin poder abrir) nos agarró como a la mayoría, en curva y bastante poco preparadas; por lo que la primera reacción fue de shock. En los últimos 4 años habíamos estado enfocadas casi totalmente a la experiencia presencial del método en nuestros estudios y en nuestro crecimiento por esta vía, y para febrero del 2020 teníamos 4 estudios en CDMX, uno en Querétaro, uno en Guadalajara y dos más por abrir en este año; por lo cual nuestro ingreso estaba completamente condicionado a nuestras clases presenciales. Pero nuestra principal preocupación siempre fue no dejar a nuestra comunidad sin entrenar, así que después del shock y de evaluar junto con nuestro increíble equipo de marketing y trainers cuales eran nuestras opciones, decidimos irnos por la más rápida y empática: Sersana gratis para tod@s vía instagram.

La idea de Sersana nace hace 7 años de mi inquietud por crear una proyecto de Well Living que acercara a nuestra comunidad prácticas y hábitos saludables. El movimiento “Wellness” no tenía todavía mucha presencia en mercados de habla hispana y la idea fue justamente crear una plataforma, principalmente de contenidos digital, enfocada en nuestro contexto y experiencia; y así nació a principios de 2014 la primera etapa de Sersana. Además de contenido la idea era crear diferentes activaciones y happenings desde nuestra plataforma, y a finales de este año de la mano de Lety Román hicimos un primer programa intensivo de ejercicio de 8 semanas que fue un éxito total; a partir de este momento decidimos trabajar juntas en un sueño compartido y enfocarnos en crear un método de bienestar integral: SERSANA METHOD.

Ante la pandemia, el cierre obligatorio de espacios para entrenar no impidió que Sersana siguiera compartiendo bienestar, lograron reinventarse ofreciendo a su comunidad nuevas modalidades para entrenar. Entrevistamos a Ana Jímena, fundadora de Sersana quien nos compartió todo acerca de su reinvención.

¿Cuáles son los pros y los contras de hacer ejercicio en casa?

Pros:

Puedes adaptar tu rutina de ejercicio a tus horarios y realizarla cuando mejor te acomode.

Lo puedes hacer desde cualquier lugar, no importa si estás de viaje o incluso en la oficina si tienes la facilidad.

El costo es mucho más accesible.

Puedes seguir cualquier tipo de ejercicio, estudio y/o trainer y probar diferentes opciones.

Lo puedes hacer con tu pareja y/o familia y se puede volver una actividad de convivencia.

Contras:

Puede llegar a ser monótono o aburrido entrenar sol@, por eso se recomienda entrar a retos o buscar alguien que entrene contigo.

Es dificil corregir posturas y puedes llegar a lesionarte si eliges ejercicios que no son adecuados.

Es muy común procrastinar.

Al tener un costo mucho más bajo genera menor compromiso para algunas personas.

Fuera de las rutinas de ejercicio, Sersana ha creado una comunidad cada vez más grande, ¿cómo te sientes con respecto a esto?

¡Me emociona muchísimo! Nunca me había sentido tan comprometida, motivada y conmovida con un proyecto. Sersana nació de un sueño, Lety y yo siempre quisimos crear una comunidad de gente sana y feliz y aportar nuestro granito de arena al bienestar colectivo y de nuestro planeta, y sentimos que lo estamos logrando. Todos los días recibo mensajes maravillosos compartiendo experiencias y cambios positivos, agradeciendo la oportunidad de sersanear sin costo, reconociendo el trabajo y esfuerzo de todo el equipo, haciendo sugerencias y llenando mi corazón de amor y energía positiva. El 2020 ha sido un año lleno de retos y profundamente complicado a nivel personal y profesional, pero al mismo tiempo ha sido el año que más me ha enseñado y que más satisfacciones me ha dado.

AJ, en lo personal, ¿qué has aprendido de esta pandemia?

Que las adversidades solo nos vuelven más fuertes y creativ@s, que somos mucho más exitos@s cuando trabajamos en equipo, que formamos una comunidad maravillosa que da y recibe de igual forma (porque este circulo virtuoso es de ida y vuelta), que existe mucha gente deseando estar bien y compartiendo este bienestar con los demás; y sobretodo que hay mil formas de crecer y que se puede estar siempre acompañad@ aún en el aislamiento más profundo.