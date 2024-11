Así son por dentro los jets privados más caros del mundo

Los jets privados son una necesidad para los ricos y famosos, ya que ofrecen todos los lujos y velocidad que ellos necesitan para cumplir sus necesidades, así como sus caprichos. Desde empresarios de marcas de tecnología hasta las estrellas del reality Keeping Up With the Kardashians, a continuación te decimos qué hace tan especial a este costoso medio de transporte.

El lujoso Airbus A380

El jet privado más costoso de esta lista es un Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo, convertido en un palacio en los aires.

Este modelo personalizado pertenece la Familia Real Saudí e incluye un gimnasio, spa, una sala de conciertos con piano de cola, un garaje para un Rolls-Royce, 20 salones VIP y 5 cabinas grandes con camas king size y baños en la cubierta superior, incluso, tiene una sala de oración con alfombras que giran automáticamente para orientarse hacia La Meca. Con un costo estimado de 500 millones de dólares, este avión es el epítome del lujo.

El Airbus A380 tiene su propio trono. ESPECIAL

El Boeing 747-8 VIP

El Boeing 747-8 VIP, conocido como el Dreamliner, es una de las aeronaves más exclusivas del mundo. Este jet privado es popular entre los multimillonarios y gobiernos que buscan lujo y rendimiento al mismo tiempo. Y es que el interior de este avión puede personalizarse completamente, con áreas como suites, salas de conferencias, salones y zonas de descanso, pero también consigue transportar a sus usuarios sin complicaciones.

El Boeing 747-8 VIP tiene una sala de juntas. ESPECIAL

Su precio base es de 367 millones de dólares, pero las personalizaciones pueden incrementar significativamente su valor.

El Airbus ACJ350

El Airbus ACJ350 es un modelo diseñado para largos vuelos transoceánicos, que a su vez ofrece un nivel difícil de superar de confort y eficiencia, pues está equipado con tecnología avanzada y lujosos acabados.

Este jet privado es popular entre aquellos que desean combinar un rendimiento óptimo con el lujo de una nave de primera clase. Después de todo, puede tener dormitorios, salas de reuniones, comedores y baños equipados con la última tecnología, todo dentro de su enorme cabina, que puede ser totalmente personalizada. En su interior puede transportar entre 280 a 366 pasajeros, en configuración de tres clases, dependiendo de la variante.

