Christopher Landau invita a los mexicanos a votar por tlayuda

La encuesta que creó Netflix Latinoamérica para saber cuál de los dos, la Tlayuda o el Ceviche, sería el campeón del ‘Street Food’.

¡Una ‘guerra’ cibernética y gastronómica comenzó en Twitter! Todo luego de que la plataforma de streaming Netflix pusiera a votar a los cibernautas entre diversos platillos gastronómicos de diversos países.

La primera ronda se enfrentó el Choripán, de Buenos Aires, Argentina vs el Acarajé de Salvador, Brasil. A su vez se enfrentaba el Ajico, de Bogotá Colombia vs el Ceviche de Lima, Perú. En otra competía la Tlayuda de Oaxaca, México vs el Relleno de papa de La Paz, Bolivia.

Pasaron a la siguiente ronda el Choripan argentino, el Ceviche de Lima y la Tlayuda de México. Fue entonces cuando los votos se repartieron entre estos tres deliciosos platillos internacionales.

“Llegó el momento, una final de 3 tiempos. ¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica?”, tuiteó Netflix Latinoaméricana.

Las votaciones comenzaron y tanto argentinos, mexicanos y peruanos comenzaron a solicitar votos para cada uno de los platillos que representan a sus respectivos países.

Amigos mexicanos: ¡apoyemos a la tlayuda para nuestros amigos de #Oaxaca! https://t.co/0wkAQGUix4 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) July 23, 2020

En nuestro país, llamó la atención que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, invitó a través de su cuenta Twitter a todos los mexicanos y seguidores en su red social que votaran por la deliciosa tlayuda.

“¡Apoyemos a la tlayuda para nuestros amigos de Oaxaca!”, escribió el diplomático, quien pronto comenzó a recibir comentarios agradeciendo el apoyo, aplaudiendo su interés en la gastronomía mexicana y preguntándole sobre sus gustos culinarios.

A este tuit se le unió el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien respondió sobre el comentario del embajador estadounidense, a quien le hizo una grata invitación.

“Estimado Embajador, cuando todo esto pase, lo invitamos a Oaxaca para que pruebe la #Tlayuda con un buen mezcal. Gracias por su apoyo”, expresó el gobernador oaxaqueño.

Gracias al tuit, la tlayuda mexicana está compitiendo hombro a hombro con el ceviche peruano y dejó atrás al choripán argentino, platillo con quien antes de la petición del Landau, iba perdiendo por tres puntos porcentuales.

