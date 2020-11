Cinco libros que te harán creer nuevamente en el amor

Vive tu próximo romance literario con estas grandes historias de amor que te harán redescubrir este sentimiento y a volverte a enamorar.

Los libros de amor nos hacen explorar los afectos y vínculos emocionales a través de sus páginas. Las historias que en ellos habitan nos hacen sumergirnos en vidas y sentimientos que quizás hemos vivido en la vida real.

Así que cuando se trata de creer nuevamente en el amor, nada como una buena historia a través de un libro. Aquí te presentamos cinco opciones ideales para ello:

1.- Yo antes de ti

Este libro reúne a dos personas que no podrían tener menos en común en una novela conmovedoramente romántica con una pregunta: ¿Qué decidirías cuando hacer feliz a la persona a la que amas significa también destrozarte el corazón?

Louisa Clark sabe muchas cosas. Sabe cuántos pasos hay entre la parada del autobús y su casa. Sabe que le gusta trabajar en el café The Buttered Bun y sabe que quizá no quiera a su novio Patrick.

Lo que Lou no sabe es que está a punto de perder su trabajo. Will Traynor sabe que un accidente de moto se llevó sus ganas de vivir. Sabe que ahora todo le parece insignificante y triste, y sabe exactamente cómo va a solucionarlo. Lo que Will no sabe es que Lou está a punto de irrumpir en su mundo con una explosión de color. Y ninguno de los dos sabe que va a cambiar al otro para siempre. Una historia que sin duda te hará ver que el amor verdadero sí existe.

2.- Como agua para chocolate

Laura Esquivel conquistó al mundo literario hace veinticinco años a través de esta alegoría que vincula con arte los sentimientos y la gastronomía. Bestseller internacional, cuya adaptación al cine es considerada una de las diez películas extranjeras más taquilleras en Estados Unidos.

La novela narra la historia de Tita de la Garza a manera de recetario, donde cada capítulo es una receta que relata las aventuras de la protagonista en una casa donde la tradición la obliga a quedarse a cuidar a su madre, y por lo tanto, sin poderse casar nunca.

Tita, excelente cocinera, expresa su enojo y rebeldía a través de sus recetas, creando situaciones extraordinarias que involucrarán también a los demás miembros de su familia. Al final, todos estos acontecimientos provocarán que se enciendan “todos los cerillos que llevamos en nuestro interior de un solo golpe”. Un libro que sin duda nos hace ver que el amor siempre triunfa.

3.- El día que sueñes con flores salvajes

Flor es una fotógrafa española de éxito que vive en Nueva York, adicta a la moda, a las redes sociales y a los lujos de la Gran Manzana, hasta el día en el que Jake, un sureño muy especial, se cruza en su camino. Juntos vivirán un romance apasionado, un proceso de crecimiento personal y un momento de inflexión que hará que ambos tengan que tomar la decisión más importante de sus vidas.

Una historia que te emocionará, que te hará descubrir que no todo está en la red ni en cómo nos mostramos en ella y que te conectará con la naturaleza de un modo único. Porque allí están las claves para saber quiénes somos realmente. Porque el día que sueñes con flores salvajes empezarás a ver la vida de una manera distinta.

4.- Depa para dos

Tiffy Moore necesita un departamento barato, y con urgencia. Leon Twomey trabaja de noche y anda escaso de dinero. Sus amigos piensan que están locos pero es la solución ideal: Leon usa la cama mientras Tiffy está en la oficina durante el día y ella tiene el departamento el resto del tiempo. Y su modo de comunicarse mediante Post-its es divertido y parece funcionar de maravilla para resolver las vitales cuestiones de quién se ha acabado la mantequilla y si la tapa del wc debería estar subida o bajada.

Claro que si a eso se añaden exnovios obsesivos, clientes exigentes, hermanos encarcelados por error y, lo más importante, el hecho de que aún no se conocen, Tiffy y Leon están a punto de descubrir que lograr la convivencia perfecta no es fácil. Y que convertirse en amigos puede ser solo el principio…

5.- El amor en los tiempos del cólera

Este libro cuenta la historia de Fermina Daza y Florentino Ariza, dos jóvenes que se enamoraron en su juventud pero el destino los separó. Ella, una joven adinerada, decide aceptar las propuestas de su padre de elegir casarse con un hombre que le pueda dar una mejor posición social y olvidarse del amor, así que se casa con el doctor Juvenal Urbino, quien trabaja para erradicar el cólera de su pueblo y es el soltero más deseado.

Florentino sufre al ver que el amor de su vida está con otro hombre, pero promete esperarla sin saber que el matrimonio entre Juvenal y Fermina dura 50 años. Una de las obras más románticas del autor colombiano Gabriel García Márquez que nos devuelve la fe en el amor.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

