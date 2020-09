Con la colección de Oscar de la Renta, Amazon lanza sus tiendas de lujo 

El gigante del comercio electrónico lanza sus tiendas de lujo en línea, presentando la nueva colección de Oscar de la Renta.

Amazon presentó el martes sus propias tiendas de lujo en línea, donde los diseñadores pueden presentar sus creaciones directamente a los fanáticos de la moda desde todos los ángulos.

En una primera etapa, solo los suscriptores del servicio Prime del grupo en Estados Unidos podrán acceder a ellas mediante invitación.

La marca Oscar de la Renta es la primera en presentar allí sus colecciones 2020. Otras le seguirán en las próximas semanas, dijo el grupo en un comunicado.

No es la primera vez que el gigante del comercio electrónico intenta incursionar en el mundo del lujo, pero en esta oportunidad busca crear una nueva experiencia, con casas de moda de alta costura y tecnologías que permitan a los consumidores ver los diseños desde todos los puntos de vista, en 360 grados.

Las marcas podrán gestionar su propio inventario, su selección y los precios.

Las creaciones podrán ser devueltas al remitente, pero solo con el embalaje intacto y la etiqueta.

Amazon, la compañía de Jeff Bezos, vio crecer su actividad desde el inicio de la pandemia y las medidas restrictivas que generó.

La crisis ha obligado a cerrar muchas tiendas, al tiempo que varias de las principales casas de moda renunciaron a participar en la Semana de la Moda que se celebra esta semana en Nueva York.

La concepción de Amazon

“El concepto de Amazon se me ocurrió en 1994. La idea de construir una librería online con millones de títulos -algo que simplemente no podría existir en el mundo físico- me resultaba emocionante.

“En ese momento, estaba trabajando en un fondo de inversión en la ciudad de Nueva York. Cuando le dije a mi jefe que dejaba mi trabajo, me llevó a dar un largo paseo en Central Park.

“Luego de escucharme durante mucho tiempo, finalmente me dijo: ’Sabes que, Jeff, creo que es una buena idea. Pero creo que sería una mejor idea para alguien que no tuviera un buen trabajo’.

“Me convenció de que me tomara dos días para pensar antes de comunicarle mi decisión final. Fue una decisión que tomé con mi corazón, no con mi cabeza”, dijo el magnate durante su discurso que ofreció en el Congreso de Estados Unidos en julio pasado.

