Los excéntricos regalos que recibirán los nominados al Oscar

Ahora sabemos por qué los actores nominados al Oscar que no consiguen llevarse la estatuilla, no se quedan tan tristes luego de no conseguir su objetivo.

Y es que los directores, actrices, actores y músicos nominados son premiados por adelantado, pues son acreedores a una bolsa de regalo que está valuada en la asombrosa cantidad de $225.000 dólares.

Desde ya hace 18 años y al igual que en ediciones anteriores, la empresa encargada de dicha gestión es Distinctive Assets.

Pero, ¿qué contiene esta codiciada bolsa?

Desde sujetadores inteligentes a vidrieras personalizadas por el artista John Thoman con las caras de los actores, experiencia culinaria de chocolate infusionado con cannabis, kimonos de seda, cigarrillos electrónicos de oro de 24 kilates o botellas de tequila y vodka, entre otros regalos.

Aquí la lista de la goodie bag

— Productos como bombas de baño de la marca Hotsy Totsy Haus

— Diadema de meditación de la marca Muse

— 25.000 dólares en tratamientos estéticos como rellenos de labios o exfoliaciones químicas a cargo del doctor Konstantin Vasyukevich.

— Escapada romántica a un faro español convertido en un hotel de lujo cuyo precio asciende a unos 1.800 dólares

— Un abono anual en Matchdown the Drawing Down the Moon

— Un crucero de 12 días en el Scenic Eclipse, un yate para 220 invitados, con servicio de mayordomo, dos helicópteros y un spa

— Una estancia de cinco noches en un resort de Hawaii o una exclusiva expedición que incluye destinos como la Antártida y el Mediterráneo proporcionada por Scenic Luxury Cruises & Tours

— Agua infundida con hidrógeno de Hfactor

— Botellas de tequila, ed vodka, galletas o chocolate con aceite de cannabis de la marca Coda Signature.

— Un cigarrillo electrónico bañado en oro de 24 quilates

— Un kit para analizar su orina en casa de Peezy Midstream

— Sujetadores inteligentes o un kimono de seda.

Entre los regalos más comunes

Una pasta de dientes, un enjuague bocal, un paquete de bombas de baño, pestañas postizas, camisetas y sudaderas, bombones sin gluten ni lactosa, suplementos dietéticos, bolígrafos, galletas, entre otros.

Según la agencia que se encarga de recolectar y regalar todos los obsequios a los nominados, lo hacen para reconocer el gran trabajo de la persona.

“Hacemos estos regalos por el mismo motivo por el que a ellos les pagan 20 millones de dólares por película: porque su marca personal tiene un gran valor”, explicaron.

