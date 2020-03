Grupo Modelo hará 300 mil botellas de gel antibacterial para donar

View this post on Instagram

En Grupo Modelo somos conscientes de nuestra responsabilidad social con México y por eso donaremos al gobierno federal 300,000 botellas de gel antibacterial, elaborado con el alcohol extraído del proceso de producción de nuestra cerveza Corona Cero. Solo juntos enfrentaremos con éxito este reto y saldremos más fortalecidos que nunca. #ManosModelo