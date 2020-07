Hombre transforma el ático de su casa en el clóset soñado de su esposa

Hace algunas semanas, un tuit de la usuaria, Joselin Cabrera, se volvió viral en la red social luego de que mostrara la lujosa remodelación de su ático. Su papá y dueño de Remodeling & Design LLC, Rodolfo Cabrera, fue el encargado de cumplir el sueño de su esposa, quien siempre había querido un armario de película.

“Mi papá le construyó a mi mamá un clóset en el ático.”

anyways my dad built my mom a closet in the attic 💅🏼 pic.twitter.com/fIXAXg5Mmh

“Honestamente, mi esposa y yo necesitábamos más espacio para nuestra ropa. Un día subí a mi ático y comencé a pensar ‘Wow, tenemos todo este espacio vacío que podemos transformar en otra cosa.'”, reveló Rodolfo para House Beautiful. La remodelación comenzó con una profunda“limpieza del ático, ya que estaba sucio”, y después “hicieron el enmarcado, la electricidad, colgaron los paneles de yeso, enyesaron y diseñaron el techo con el LED.”



La radical transformación del ático tardó aproximadamente tres semanas y tuvo un costo de $25,000 a $30,000 dólares.

La creatividad y el talento de Cabrera se vieron reflejados en el resultado de la decoración; entre los principales materiales de la remodelación destacan maderas, paneles de yeso, tiras de LED, luces empotradas, pintura, cables eléctricos, y pisos laminados.

El impresionante armario cuenta con grandes espejos, percheros para múltiples abrigos y bolsos, además de un espacio especial diseñado para descansar.

These are the stairs that lead to the famous attic closet pic.twitter.com/KY0vKYKcR7

— Remodeling & Design LLC (@RandDLLC) June 23, 2020