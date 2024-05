In-Tent Wellness Residency: Un viaje de autodescubrimiento para mujeres

La primera edición del In-Tent Wellness Residency arrancó en la CDMX reuniendo a más de 200 participantes en un fin de semana lleno de experiencias únicas enfocadas en el bienestar y el crecimiento personal. Este proyecto, creado por Nicolle Lekare y Ornella Cremasco, tiene como objetivo empoderar a las mujeres y ayudarlas a conectarse con su verdadero ser a través de conferencias y talleres con líderes de opinión de renombre mundial.

Nicolle Lekare y Ornella Cremasco Einar González

La inauguración de In-Tent Wellness Residency tuvo como invitada especial a Yrsa Daley-Ward, una destacada escritora y poeta británica. Yrsa, conocida por su libro “Bone” y su novela autobiográfica “The Terrible”, ha sido reconocida internacionalmente por su capacidad para entrelazar poesía, teatro, música y su historia personal. El primer evento, titulado “Find what makes you feel alive”, se llevó a cabo el 15 de mayo en Lago Algo. Durante esta conferencia, los asistentes reflexionaron sobre lo que realmente les apasiona e inspira en la vida. Yrsa compartió sus experiencias y conocimientos, y respondió preguntas del público, profundizando en diversos temas de interés. Entre los asistentes se encontraban figuras destacadas como Isabel Ríos, Carlotta Chacón, Dominika Paleta y Karla Lisker.

Dominika Paleta Einar González

Al día siguiente, alrededor de 50 mujeres participaron en un taller en el Hotel Condesa DF, “The great work of meeting yourself”. Este taller, también liderado por Yrsa Daley-Ward, fue una invitación a un viaje de autoconocimiento y reflexión profunda. Las participantes disfrutaron de momentos de introspección y la oportunidad de compartir sus experiencias con otras mujeres, creando un espacio de apoyo y conexión. Personalidades como Mónica Quintero, Zucki, Nicolle Lekare, Ornella Cremasco, Doménica Paleta y María Padilla enriquecieron la experiencia con su presencia.

In-Tent es una comunidad dedicada a fomentar una vida más auténtica y plena para las mujeres. A través de talleres, pláticas y experiencias, In-Tent busca cuestionar, aprender y conectar con uno mismo, con los demás y con el mundo. In-Tent Wellness Residency es un proyecto que ofrece experiencias de comunidad guiadas por expertas en bienestar y desarrollo personal. Cada residencia presenta a un invitado especial y se adapta a su perfil, permitiendo la creación de eventos únicos y personalizados, y no podemos esperar a ver las experiencias que traen en próximos años.